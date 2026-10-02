YENİ Parti Genel Başkanı Özel, Rize Pazar\'da sel hasarı olan caddede esnafla buluştu

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Rize'nin Pazar ilçesinde, sel nedeniyle hasar gören caddede incelemelerde bulunup, esnafla kahvaltıda bir araya geldi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Rize'ye geldi. Rize- Artvin Havalimanı'nda partililer tarafından karşılanan Özel, ilk olarak 19 Eylül'de yaşanan selde hasar gören Pazar ilçesini ziyaret etti. İlçedeki 10 Mart Caddesi'nde esnaf ziyareti yapan Özel, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletip, sorunlarını dinledi. Ziyaretlerinin ardından Güvercin Sokak'taki bir çay ocağında esnafla kahvaltıda bir araya gelen Özel, buradaki programının tamamlanmasıyla Artvin'e hareket etti.