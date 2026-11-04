Yeni Parti Grup Başkanvekili Emir, emeklilere 23 bin 522 lira maaşı az buldu - Son Dakika
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Yeni Parti Grup Başkanvekili Emir, emeklilere 23 bin 522 lira maaşı az buldu

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Yeni Parti Grup Başkanvekili Emir, emeklilere 23 bin 522 lira maaşı az buldu
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Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM'de emeklilerin 23 bin 522 lira maaşa mahkum edilmesini eleştirerek iktidara tepki gösterdi. Emir, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin bazı ilçelerin il yapılması önerisini de seçim yatırımı olarak değerlendirdi.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, "İlçeleri il yapma önerileri her seçim yaklaştığında kimi siyasetçiler tarafından getirilir. O bölgedeki insanların bir kısmını memnun eder, bir kısmını da rahatsız eder. Bunun bir seçim yatırımı olduğuna şüphe yok" dedi.

Yeni Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Emir, AK Parti'nin 2023 seçimleri öncesinde emeklilere yönelik vaatlerini hatırlatarak, "Neredeyse yeni seçimin konuşulacağı günlere gelmiş olmamıza rağmen hala emeklilerin sesine kulak vermeyen, feryatlarını duymayan ve onları 23 bin 522 lira maaşa, yani açlık sınırının oldukça altına mahkum eden bir siyasi iktidar var. O sandık gelecek ve emeklilerimiz bunun hesabını onlardan soracak. Onlara 23 bin 500 lirayı layık gören ve böylelikle onları çay içemez, simit alamaz, torununa harçlık veremez, kirasını ödeyemez duruma düşüren bu iktidara gereken cevabı verecek" ifadelerini kullandı.

Emir, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bazı ilçelerin il yapılması önerisine ilişkin soru üzerine, "İlçeleri il yapma önerileri, her seçim yaklaştığında kimi siyasetçiler tarafından getirilir. O bölgedeki insanların bir kısmını memnun eder, bir kısmını da rahatsız eder. Bunun bir seçim yatırımı olduğuna şüphe yok. Büyüklükleri anlamıyla il olması gereken ilçeler vardır ama bunun bir seçim propaganda malzemesi olmaktan öte, beşeri yönetimin gerçekçi, rasyonel ihtiyaçlarına göre akıllıca yapılması çok daha doğru olur" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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