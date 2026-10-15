Murat Emir: Fon skandalında 120 milyar doları aşan zarar var - Son Dakika
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Murat Emir: Fon skandalında 120 milyar doları aşan zarar var

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Murat Emir: Fon skandalında 120 milyar doları aşan zarar var
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YENİ Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir, TBMM'de fon skandalını değerlendirdi. Sadece fonlardan 20 milyar dolar çalındığını, toplam zararın 120 milyar doları aştığını ve 455 bin yatırımcının mağdur edildiğini belirterek siyasi sorumluluğun Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olduğunu söyledi.

YENİ Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir, "Türkiye ekonomisinden sadece fonlar üzerinden 20 milyar dolar çalınmış. Borsa ve reel sektördeki etkilerin hesaplanmasına göre; 120 milyar doları aşan bir zarar var. Her birimiz kaybetmişiz, her birimizin cebinden çalınmış, her birimizin soframızdan çalınmış bunlar. Bu iktidar fon skandalının konuşulmamasını istiyor, üstünü örtmeye çalışıyor" dedi.

Yeni Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Emir, sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin başlatılan soruşturmayı değerlendirerek, "Fon vurgunu ile ilgili sorular sormaya devam ediyoruz. 455 bin yatırımcı var ve her birinin hakkı yenmiş. Türkiye ekonomisinden sadece fonlar üzerinden 20 milyar dolar çalınmış. Borsa ve reel sektördeki etkilerin hesaplanmasına göre; 120 milyar doları aşan bir zarar var. Her birimiz kaybetmişiz, her birimizin cebinden çalınmış, her birimizin soframızdan çalınmış bunlar. Bu iktidar fon skandalının konuşulmamasını istiyor, üstünü örtmeye çalışıyor. Bakın çürümüşler, birbirlerine girmişler ve vurgun yapmışlar. Siyaset, eski bakanlar, AKP MYK'sı, saraydaki çocuklar, Maliye Bakanlığı, SPK, BDDK ve bürokratlar olayın içerisinde ama bütün bu olayların bir tek gerçek sahibi var, o da Recep Tayyip Erdoğan. Her birinin atanmasında onun imzası var. Dolayısıyla siyasi sorumluluk bütünüyle Cumhurbaşkanı'nın omuzlarındadır. 'Reis müdahale edecek, merak etmeyin' sözleri geçersizdir. 'Ucu nereye dokunuyorsa oraya kadar gideceğiz' sözleri anlamını yitirmiştir" dedi.

'MİLLETVEKİLLERİNİN SORULARINA CESARETİNİZ YOK'

Sermaye piyasalarında yapılan işlemler nedeniyle 455 bin kişinin mağduriyet yaşadığını ve mağduriyet yaşayanlara geri ücret ödemesi yapılıp yapılmayacağına, ödemelerin ne zaman ve ne kadarının yapılacağına ilişkin soruların cevabının olmadığını kaydeden Emir, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifinin içinin boş olduğunu vurguladı. Emir, "Burada ciddi, akılcı ve iyi niyetli olmak gerekiyor. Bunlarda ne iyi niyet var çünkü bugüne kadar yandaşlarını korumaktan başka bir şey yapmadılar ne de bu sorunu çözmek için akılcı bir idare var. O kadar ciddiyetsizler ki yasayı getiriyorlar ama Mehmet Şimşek yok. Büyük ekonomist, geldiği günden beri enflasyon yerinde sayıyor. Bir önceki bakanın verdiği faizin 5 katını veriyor. Enflasyonu düşürememiş, kamu borçlanmasını zirveye taşımış, yoksul halkın birikimlerini faiz olarak İngiltere'deki para babalarına aktarıyor. Hiçbir başarısı yok. Bir yıl önce piyasalarda yaşananları görmüş ve seyretmiş. Komisyona dahi gelmedi. SPK Başkanı sağlık sorunları nedeniyle gelmedi. Bu ne ciddiyetsizlik, hem 1 yıl boyunca bu manipülasyonu seyredeceksiniz hem de komisyona gelerek milletvekillerinin sorularına muhatap olacak kadar cesaretiniz yok" diye konuştu.

Kaynak: DHA
Murat EmirYeni PartiPolitikaTürkiyeEkonomiEmirSon Dakika

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