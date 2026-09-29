YENİ Partili Günaydın, Sayan Kaya'nın 2,1 milyar lira ödemesini yetersiz buldu - Son Dakika
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YENİ Partili Günaydın, Sayan Kaya'nın 2,1 milyar lira ödemesini yetersiz buldu

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YENİ Partili Günaydın, Sayan Kaya\'nın 2,1 milyar lira ödemesini yetersiz buldu
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YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya'nın 2,1 milyar lira ödediğini, ödemesi gerekenin 4,4 milyar lira olduğunu savundu. Günaydın, soruşturmanın bağımsız yürütülmesini ve mağdurların alacaklarının tamamının ödenmesini istedi.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, fon soruşturmasına ilişkin, "Burada açıkça kamuoyunun şeffaf bir şekilde bilgilendirilmesi, soruşturmanın bağımsız yapılması, etkin yürütülmesi ve mağdur vatandaşların alacaklarının tamamının ödenmesi gerekiyor" dedi.

Yeni Parti Grup Başkanvekili Günaydın, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Günaydın, fon soruşturmasına ilişkin, "Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi 2,2 milyar lirayı ödemek suretiyle kendilerini kurtarma gayreti içerisine girmişler. SPK'nın kriz öncesi etkinliklerinin değil, kriz sonrası etkinliklerinin de sorgulanması gerekiyor. Bakın SPK'nın bülteni; tarih 25 Eylül 2026. Burada ne deniyor, 'Özata Pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler.' İnsanları saymış; Emre Tezmen, Kadir Boy, Abdulkadir Özkan ve Kerem Alkin var. Bunlara diyor ki, '15 gün içerisinde haksız edindiğin paranın 2 katını yatırırsan etkin pişmanlıktan yararlanırsın ve herhangi bir soruşturma, kovuşturmaya muhatap olmazsın.' Bu listenin içerisinde Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi yok. İlk önce soralım; Özata işlemlerinde Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi koyulmamış. Fatma Betül Sayan Kaya 2,1 milyar lira ödemiş. Oysa ödemesi gereken neydi? Haksız edinimin 2 katıydı yani 4,4 milyar lira ödemeliydi. Götürdüğü parayı aynen Hazineye irat kaydedince Fatma Betül ve eşi bütün soruşturma ve kovuşturmalardan muaf mı tutulacak; aklınız gerçekten bu kadar basit mi çalışıyor, vatandaşın ve kamuoyunun peşinizi bırakacağınızı mı sanıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

'FONCULARLA ORTAK BİR KOMİSYODAN ÇÖZÜM ÇIKMAZ'

Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Günaydın, sermaye piyasasındaki işlemlerin araştırılması için TBMM'de araştırma komisyonu kurulması için AK Parti ile görüşüp görüşmediklerine dair soru üzerine, şunları söyledi:

"Bu işi yapan foncularla ortak bir komisyondan Türkiye yararına bir çözüm çıkacağına ben inanmıyorum. Faaliyetlerini, açıklamalarını ve bugüne kadar yaptıkları uygulamaları görüyorsunuz. Burada açıkça kamuoyunun şeffaf bir şekilde bilgilendirilmesi, soruşturmanın bağımsız yapılması, etkin yürütülmesi ve mağdur vatandaşların alacaklarının tamamının ödenmesi gerekiyor. Bunu yapacaksanız buyurun yapın ama Yeni Parti o komisyonda sizlerle beraber olup da ortak bir görüntü vermez. Eğer bir araştırma önergesiyle Meclis'te bir komisyon kurulması kararı alınır ise o zaman onu değerlendiririz" diye konuştu.

Kaynak: DHA
Fatma Betül Sayan KayaGökhan GünaydınYeni PartiPolitikaEkonomiSon Dakika

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