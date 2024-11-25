Yeni Sosyal Güvenlik Düzenlemeleri Mecliste

Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

Usta, Teklifin 28 maddeden oluştuğunu belirterek, düzenlemeyle çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı bakımından ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hizmet birimleri ile ilgili kuruluşların hizmet sunumu kalitesinin artırılması amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasının öngörüldüğünü belirtti.

Teklifle, 2008 yılı öncesinde sigortalı olan engelli vatandaşların emeklilik işlemlerini daha adil bir zemine oturtmayı hedeflediklerini kaydeden Usta, "Bugüne kadar, bu işlemler vergi indirim belgelerine dayanarak yapılıyordu. Ancak yeni düzenlemeyle engelli vatandaşlarımızın emeklilik hakkı, çalışma gücü kaybı oranlarına göre belirlenecek ve süreçler kısaltılacak." dedi.

Usta, bu geçiş sürecinde hiçbir hak kaybına uğranmaması için ek maddelerle geçiş düzenlemeleri yapılacağını da söyledi.

Sağlık Bakanlığının veri işleme yetkileri hukuki bir çerçeveye oturtuluyor

AK Parti Grup Başkanvekili Usta, kişisel verilerin korunması konusundaki eksiklikleri gidermek için Sağlık Bakanlığının veri işleme yetkilerini hukuki bir çerçeveye oturtacaklarını belirterek, "Bu düzenleme, vatandaşlarımızın kişisel verilerinin güvenliğini artırırken, sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğine ve etkinliğine de önemli katkılar sağlayacaktır." diye konuştu.

Ekonomik sürdürülebilirlik ve esnafın taleplerini göz önünde bulundurarak Esnaf Ahilik Sandığı uygulamasının yürürlük tarihini 1 Ocak 2028 tarihine kadar erteleyeceklerini kaydeden Usta, "Bu düzenleme, iş gücü piyasasındaki dengeleri koruyarak esnafımızın karşı karşıya olduğu zorlukları hafifletmeyi amaçlamaktadır." ifadesini kullandı.

Teklifte yer alan yurt dışından ilaç temini ile ilgili düzenlemeye ilişkin bilgi veren Usta, "Vatandaşlarımızın hayati öneme sahip ilaçlara erişimini kolaylaştırmak için Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) yurt dışından ilaç temin etmesine yönelik düzenlemeler getiriyoruz. Bu sayede, yenilikçi tedavilere hızlı erişim sağlanırken, ilaç maliyetlerinde tasarruf elde edilecek ve hastaların mağduriyetleri önlenecektir." şeklinde konuştu.

Usta, TUSEB'e klinik çalışmalar için SGK desteğinin sağlanmasıyla ilgili düzenlemeleri getirdiklerini aktararak, "Bu da yenilikçi ilaçların, çok nadir görülen hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların daha düşük maliyetlerle hastalarımıza ulaşmasını sağlayacak önemli bir düzenleme." dedi.

Aile hekimlerince verilen bazı raporlar ücretlendirilecek

Teklifle, sağlık hizmetlerine erişimi artırmak amacıyla aile hekimliği birimlerinin işlevselliğini genişletmeyi hedeflediklerini söyleyen Usta, "Geleneksel ve tamamlayıcı tıp hizmetlerinin aile hekimliği birimlerince sunulmasını sağlayacak bir düzenleme getiriyoruz. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp hizmetleri konusunda eğitim almış olan, bunu uygulayabilecek gerek uzman gerekse pratisyen aile hekimlerimizin, mesai dışında ücret kabilinde vatandaşlarımıza bu hizmetleri kendi birimlerinde uygulamalarını sağlayacak bir düzenleme." bilgisini paylaştı.

Aile hekimlerince verilen raporların ücretlendirilmesiyle ilgili düzenlemeye gidileceğini belirten Usta, bu şekilde aile hekimlerinin bütçelerine ciddi bir katkı sağlanacağını dile getirdi.

Usta, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerindeki yoğunluğun azaltılması amacıyla aile hekimlerinden sevk ile katkı paylarının düşürülmesini sağlayacak bir düzenleme getirdiklerini kaydederek, aile hekimlerinden sevk alarak ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerine başvuranların katkı paylarının yüzde 50'sine kadar düşürüleceği bir sistem getireceklerini bildirdi.

SGK ve diğer kurumlar arasında veri paylaşımı

SGK ile diğer kurumlar arasında veri paylaşımını düzenleyen bir maddeyle vatandaşların sosyal güvenlik işlemlerinin hızlandırılmasını hedeflediklerini anlatan Usta, "Bu düzenleme, bürokratik engelleri kaldırarak vatandaşlarımızın sosyal güvenlik haklarına erişimini kolaylaştıracak." dedi.

Usta, teklifte yer alan Genel Sağlık Sigortası borçlarının düzenlemesiyle ilgili maddeye ilişkin de şunları kaydetti:

"Yürürlüğe konulan yapılandırma kanunlarından yararlanamayan ya da yararlanmalarına rağmen 1 Ocak 2015 öncesine ait zorunlu Genel Sağlık Sigortası prim borçlarını ödeyemeyen sigortalıların kamuya olan borçlarının tamamını siliyoruz. Sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmak ve nihai olarak da Genel Sağlık Sigortası'na erişimin yaygınlaştırılmasını sağlamayı ve toplumsal sağlık riskini azaltmayı amaçlıyoruz."

İmalat sektöründe, 5 puanlık indirim 2025 ve 2026'da devam edecek

Teklifle Çalışan Sağlığı Merkezlerinin (ÇASMER) açık bir şekilde tanımlandığını ifade eden Usta, "10'dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerini düşük maliyetle veya maliyetsiz bir şekilde iş sağlığı ve güvenliği hizmetini temin edebilme imkanı sağlayacak bir madde getiriyoruz." diye konuştu.

Özel sektör işverenlerinin SGK'ye ödeyecekleri sigorta primlerinde, ilgili şartların taşınması koşuluyla halihazırda 5 puanlık indirim sağlandığına işaret eden Usta, "Kamu harcamalarının gözden geçirilmesi ve kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması amacıyla özel sektör işverenlerinin SGK'ye ödeyecekleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi için sağlanan 5 puanlık sigorta prim indirimi 4 puan olarak düzenlenmekte olup, imalat sektöründe ise 5 puanlık indirimin 2025 ve 2026 yıllarında devam ettirilmek üzere kanun teklifimiz düzenlendi." ifadelerini kullandı.

Uluslararası öğrencilerin bursluluk statülerini devam ettirdiği süreçte eğitim öğretime başladıkları ilk yıl, bir ay içerisinde başvurdukları takdirde Genel Sağlık Sigortası yaptırabildiklerini, bu tarihi kaçıranların bir daha Genel Sağlık Sigortası'ndan yararlanamadığını anlatan Usta, teklifle her eğitim öğretim yılı başlangıcında ilk bir ay içerisinde başvuran burslu uluslararası öğrencilerin Genel Sağlık Sigortası yaptırma hakkına sahip olacaklarını söyledi.

"Vergi adaleti" konusunda bir çalışma olacak

AK Parti Grup Başkanvekili Usta, bir gazetecinin sendika başkanlarının ziyaretini hatırlatarak, "vergi adaleti" konusunda bir çalışmalarının olup olmadığına yönelik sorusu üzerine, bu konuda bir çalışmalarının olacağını, ocak ayından itibaren gündeme geleceğini açıkladı.

Başka bir soru üzerine Usta, aile hekimlerinden bazı raporların ücretsiz alınmaya devam edileceğini ancak "ehliyet raporu" gibi raporların ücretlendirileceğini söyledi.

Birinci basamak sağlık hizmetine başvurmadan ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetine başvuranların katkı payı ödeyeceğini, hasta ilk olarak aile hekimine giderse katkı payı ödemeyeceğini dile getiren Usta, aile hekimi hastayı ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetine sevk ederse katkı payının yarısının ödeneceğini belirtti.

Usta, 1 Ocak 2015 öncesine ait zorunlu Genel Sağlık Sigortası prim borçlarını ödeyemeyen sigortalıların kamuya olan borçlarının silinmesine yönelik düzenleme hatırlatılarak, ne kadarlık bir borcun silineceğine yönelik soruya, "2 milyar liralık borç silinmesinden bahsediyoruz." yanıtını verdi.