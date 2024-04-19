Yeni Türkiye Partisi İl ve İlçe Kongrelerine Başladı - Son Dakika
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Politika

Yeni Türkiye Partisi İl ve İlçe Kongrelerine Başladı

Yeni Türkiye Partisi İl ve İlçe Kongrelerine Başladı

Yeni Türkiye Partisi, Türkiye genelinde il ve ilçe kongreleri için start verdi. Parti, 28 Nisan'da il ve ilçe başkanlarını Ankara'da toplamayı kararlaştırdı. Yeni Türkiye Partisi, diğer yeni kurulan partileri geride bırakarak seçime girdiği bölgelerde ismini duyurmayı başardı. Genel Başkan Ahmet Reyiz Yılmaz, güç birliği mesajı vererek, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğüne inanan herkesi partiye davet etti.

19.04.2024 18:07
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Yeni Türkiye Partisi, "İhtiyacımız Olan Tek Şey Yenilenmektir" sloganıyla Türkiye genelinde il ve ilçe kongreleri için start verdi. Yeni Türkiye Partisi, 28 Nisan'da il ve ilçe başkanlarını Ankara'da toplamayı kararlaştırdı.

Yeni Türkiye Partisi Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz, yerel seçimlere isim değişikliği nedeniyle son anda katılma kararı almıştı. Yeni Türkiye Partisi'nin bir çok il ve ilçede mecliste vekilleri bulunan Gelecek Partisi ve Deva Partisi gibi yeni kurulan partileri geride bıraktığı ve seçime girdiği bölgelerde ismini duyurmayı başardığı belirtildi. Bunun ardından Yeni Türkiye Partisi, "İhtiyacımız Olan Tek Şey Yenilenmektir" sloganıyla Türkiye genelinde il ve ilçe kongreleri için start verdi. Yeni Türkiye Partisi, 28 Nisan'da il ve ilçe başkanlarını Ankara'da toplamayı kararlaştırdı.

Ahmet Reyiz Yılmaz, Türkiye için "güç birliği" mesajı verdi

Ülke genelinde yeni olarak çıkan birçok siyasi partinin, medyada kendilerine büyük fırsatlar sunulmasına rağmen halkta bir karşılık bulamadığını söyleyen Yılmaz, "Son seçimler bize göstermiştir ki halkımız umudunu mevcut partilerin dışında yeni siyasi aktörlerin çıkışına bağlamıştır. Gerek seçimlere katılım oranında sandığa giden seçmen azlığı gerekse milliyetçi kanadın tarihinde hiç olmadığı biçimde emanet olarak kerhen CHP adaylarına oy vermiş olması memlekette siyasetin de siyasi aktörlerin de 2028 seçimlerine kadar gömlek değiştireceği ve yeni isimlere alan açacağını ortaya koymaktadır. Bu çerçevede, Yeni Türkiye Partisi, doğru kadrolarla bu yenilik arayışına kucak açacak en doğru adres olacaktır. Gerek sandığa gitmeyen gerek mecburen CHP'ye oy verdim diyen vatansever yurttaşlarımız gerekse İYİ Parti'den ve diğer partilerden kopan seçmenimizden ortak paydası 'vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü' olan herkesi Yeni Türkiye Partisi çatısı altında görev almaya davet ediyorum. Gün bugündür. Bu davetimize Atatürk gibi 'Benim naçiz vücudum bir gün ölecektir ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacaktır' diyen herkesin bu davete icabet etmesini istiyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yeni Türkiye Partisi İl ve İlçe Kongrelerine Başladı - Son Dakika

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