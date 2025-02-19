Yeni Yüzyıl: Terörsüz Türkiye Vizyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Yeni Yüzyıl: Terörsüz Türkiye Vizyonu

MHP'li Sadir Durmaz, yeni yüzyılda Türkiye'nin terörü geride bırakacağını açıkladı.

19.02.2025 16:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Yeni yüzyıl, Türkiye Cumhuriyeti'nin terörü ülke gündeminden çıkardığı, bölgesinin umudu olduğu, küresel çapta bir yıldız gibi parladığı bir Türk asrı olacaktır." dedi.

Durmaz, kentteki bir otelde gerçekleştirilen "Belediye Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, 13'üncüsü gerçekleştirilen toplantının başarılı geçmesini temenni etti.

Toplantıya katılanlara MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamlarını ileten Durmaz, "Rabbim ömrüne bereket, sağlık versin, başımızdan eksik etmesin." ifadesini kullandı.

Durmaz, MHP'nin yarım asrı aşan siyasi tarihinde, milliyetçi, ülkücü hareketin temsilcisi olarak, köklü değerleri ve ilkeleriyle öne çıktığını belirterek, "Her şeyden önce Türkiye" diyerek tüm çalışmaları milli ve manevi değerler eksininde şekillendirdiklerini anlattı.

Üretken belediyecilik vizyonuyla vatandaşa samimiyetle hizmet ettiklerini vurgulayan Durmaz, şehirlerin önceliklerini gözeterek, yaşanabilir kentler oluşturmak için çabaladıklarını kaydetti.

Durmaz, vatandaşın huzuru, refahı ve güvenliğinin her şeyin önünde olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Hasbelkader kazandıkları belediyelerde, sosyal medya ve heykel belediyeciliğinden öteye geçemeyen, belediye kadrolarını eş dost akraba atamalarıyla dolduran, hizmetten çok algı yönetimine odaklanan CHP'li belediyelerin elinde şehirlerimiz heba olmaktadır. Bölücü zihniyete sahip çıkarak, sadece seçim dönemleri hatırladıkları Atatürk'ün aziz hatırasını lekeleyen, belediye başkanlığı yapmak yerine şahsi ikballerinin peşine düşerek şehirleri hizmetten yoksun bırakan bu anlayış, elbette milletimizin hafızasında kaydedilmektedir."

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Cumhur İttifakı ile yakaladığı ivmeyi, içeride ve dışarıda elde ettiği kazanımları görmezden gelenlerin, geçmişin istikrarsız Türkiye'sine geri dönmek arzusunda olanlardan başkası olmadığını dile getiren Durmaz, Türkiye Yüzyılı hedeflerini gerçekleştirmek ve ülkeyi terör belasından tam anlamıyla kurtarmak için bir vizyon ortaya koyulduğunu anlattı.

"Terörsüz Türkiye'nin şafağı sökmüş, istikbalin aydınlığı görülmüştür"

Durmaz, terörsüz Türkiye vizyonunun, emperyalizmin taşeronu olan bölücü terör örgütünün hem ülke hem de bölge açısından tehdit olmaktan çıkarılmasını hedefleyen kararlı bir adım olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti, devleti ve milletiyle bu konuda büyük bedeller ödemiştir. Ülkemizin terörle mücadeledeki kararlılığı ve başarısı sayesinde terör örgütü yurt içerisinde yok denecek hale gelmiş, komşu coğrafyalarımızda ise hareket alanı son derece kısıtlanmıştır. Liderimizin, 'terörsüz Türkiye' vizyonuyla ortaya koyduğu iradenin sonuç vereceği günler, yüce Allah'ın izniyle yakındır. Milliyetçi Hareket Partisi ve liderimize hadsizce saldıranların, haksız ithamlar ve maksatlı iftiralarla suçlayanların o gün geldiğinde emin olunuz ki aziz milletimizin yüzüne bakacak halleri dahi kalmayacaktır."

Türkiye'nin, köklü bir devlet geleneğine sahip olmanın gururunu taşıyan önemli bir güç olduğunu belirten Durmaz, "Hiçbir karanlık emel, Türk ve Türkiye yüzyılında ülkemizi terör belasına mahkum edemeyecektir. Terörsüz Türkiye'nin şafağı sökmüş, istikbalin aydınlığı görülmüştür. Yeni yüzyıl, Türkiye Cumhuriyeti'nin terörü ülke gündeminden çıkardığı, bölgesinin umudu olduğu, küresel çapta bir yıldız gibi parladığı bir Türk asrı olacaktır. Şundan emin olun ki terörsüz Türkiye vizyonu etrafında kenetlendiğimizde emperyal güçlere ödün vermeden, terörü bitirip bölgesel istikrarla tarihi yeniden yazarız." ifadesini kullandı.

Toplantıya, MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin ile MHP Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Eskişehir ve Yalova il başkanları da katıldı.

Kaynak: AA

Sadir Durmaz, Politika, Türkiye, Terör, bursa, Yaşam, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeni Yüzyıl: Terörsüz Türkiye Vizyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:14 Eğitime kar engeli 7 ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! 7 ilde okullar tatil edildi
18:49 İstanbul’da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu’ndan kritik uyarılar İstanbul'da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kritik uyarılar
17:26 Barış için tek şart koştu Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu Barış için tek şart koştu! Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu
16:22 TÜSİAD Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı İfadeye götürülüyor TÜSİAD Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı! İfadeye götürülüyor
16:07 Mansur Yavaş’tan cumhurbaşkanlığı yarışında dengeleri değiştirecek hamle Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı yarışında dengeleri değiştirecek hamle
08:36 Hadise’nin konserinde korku dolu anlar Hayranı sahneye atladı Hadise'nin konserinde korku dolu anlar! Hayranı sahneye atladı
08:09 Devrim Özkan ve Bige Önal’in bindiği uçağa yıldırım çarptı Devrim Özkan ve Bige Önal'in bindiği uçağa yıldırım çarptı
08:04 Dünya devi elendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Dünya devi elendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
07:54 Kerem ve Orkun attı, Benfica Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kaldı Kerem ve Orkun attı, Benfica Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldı
07:41 Trump’tan “Zelenski Suudi Arabistan’a neden çağrılmadı“ sorusuna zehir zemberek yanıt Trump'tan "Zelenski Suudi Arabistan'a neden çağrılmadı?" sorusuna zehir zemberek yanıt
07:30 Kılıçlı yeminde sadece 5 teğmen ceza almamış Kılıçlı yeminde sadece 5 teğmen ceza almamış
02:15 Ankara’da şüpheli ölüm ’’Necla Teyze’yi diri diri yaktılar’’ Ankara'da şüpheli ölüm! ''Necla Teyze'yi diri diri yaktılar''
01:00 MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
23:26 Feyenoord, Milan’ı Şampiyonlar Ligi’nden eledi Feyenoord, Milan'ı Şampiyonlar Ligi'nden eledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2025 19:49:26. #1.13#
SON DAKİKA: Yeni Yüzyıl: Terörsüz Türkiye Vizyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.