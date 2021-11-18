Yeniden kapanma gündemde mi? Sağlık Bakanı Koca yanıtladı - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına ve aşılama uygulamalarına ilişkin son verileri değerlendirdi. Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet'in sorularını yanıtlayan Bakan Koca, akıllardaki "Kapanma gelir mi?" sorusuna da yanıt verdi.

"BİRÇOK ÜLKE DÖRT GÖZLE TURKOVAC'I BEKLİYOR"

TURKOVAC'ın bu yıl bitmeden acil üretim onayı ile kullanılmaya başlanacağını ifade eden Bakan Koca, "Yerli aşımız bu yıl bitmeden acil üretim onayı ile kullanılmaya başlanacak. Küçük ölçekli üretim yapıldı. Büyük ölçekli üretim için acil kullanım onayı bekleniyor. Endonezya, Malezya dahil birçok ülke, güvenilir buldukları için dört gözle bu aşıyı bekliyorlar." ifadelerini kullandı.

"OKULLARIN KAPANMASI DAHİL HERHANGİ BİR KAPANMA DÜŞÜNMÜYORUZ"

"Hastane yükü, son 10 haftadır stabil şekilde seyrediyor. Hatta, son bir hafta içinde hastane yükünde azalma başladı." diyen Bakan Koca, kapanma ile ilgili ortaya atılan iddialara ise şu sözlerle yanıt verdi: "Okulların kapanması dahil herhangi bir kapanma tedbiri düşünmüyoruz. Çünkü aşı var. İlacın da devreye girmesiyle önümüzdeki yıl pandeminin mevsimsel gribe dönüşebileceğini öngörüyoruz. Vatandaşımızı ilaçlar buluşturmak için gereken çabayı gösteriyoruz. Aşıdan sonra ilacı da en erken kullanan ülkeler arasında olmak istiyoruz."