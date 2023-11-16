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Yeniden Refah Partisi'nden 2 ilde ittifak için AK Parti'ye yeşil ışık - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi'nden 2 ilde ittifak için AK Parti'ye yeşil ışık

16.11.2023 10:17

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin AK Parti'den İstanbul ve Ankara özelinde ittifak teklifi gelirse değerlendireceklerini belirtti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin AK Parti'den İstanbul ve Ankara özelinde ittifak teklifi gelirse değerlendireceklerini bildirdi.

İSTANBUL VE ANKARA İÇİN YEŞİL IŞIK

Yeniden Refah Partisi'nin 31 Mart yerel seçimlerinde 81 il 922 ilçede kendi belediye başkan adaylarını çıkaracağını ifade eden Kılıç, kendilerine henüz bu konuda bir ittifak teklifinin gelmediğini ifade etti. Kılıç, " AK Parti'den İstanbul ve Ankara özelinde ittifak teklifi gelirse değerlendirebiliriz, bu konuda görüşmelere kapımız açık" dedi.

GÖRÜŞMELER OLABİLİR

AK Parti ile bu anlamda ilerleyen günlerde görüşmeler yapabileceklerini belirten Kılıç, ancak takvimin henüz netleşmediğini dile getirdi.

Yeniden Refah Partisi İstanbul ve Ankara için ittifak teklifine açık

AK PARTİ'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere Suat Kılıç, geçtiğimiz aylarda AK Parti'den istifa ederek Yeniden Refah Partisi saflarına geçmişti. Kılıç konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamadada "8 yıllık aranın ardından, ilkelerim ve istikametime uygun bir zeminde, yerli ve milli siyasete katkı sağlamaya, ülkem ve milletim için çalışmaya, inşallah bundan sonra da devam edeceğim" ifadelerine yer vermişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi'nden 2 ilde ittifak için AK Parti'ye yeşil ışık - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeniden Refah Partisi'nden 2 ilde ittifak için AK Parti'ye yeşil ışık - Son Dakika
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