Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bekin: Türkiye'de laiklik bir muamma - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bekin: Türkiye'de laiklik bir muamma

Geniş Video İzle

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, TBMM'nin yeni yasama yılı açılış töreni öncesinde Haberler.com'a konuştu. Bekin, yeni Anayasa tartışmalarına ilişkin "İlk dört madde ile ilgili bir itirazımız yok ancak diğer maddelerle ilgili vesayet anayasasından çıkılması, gerçek anlamda sivil anayasaya dönülmesi artık bir kaçınılmazdır. Özellikle bizim vurgulamaya çalıştığımız laikliğin nasıl uygulanacağıdır. Hâlâ Türkiye'de bir muamma gibi herkes istediği tarafa çekmektedir" dedi.

02.10.2024 15:39  Güncelleme: 16:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, TBMM'nin yeni yasama yılı açılış töreni öncesinde Haberler.com'a gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erken seçimin kaçınılmaz olduğunu belirterek laiklik konusunda Türkiye'de bir belirsizlik yaşandığını kaydetti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin şöyle konuştu: İnsanlarımız bizlerden şu anda büyük bir beklenti içerisinde. Özellikle ekonomik açıdan büyük darboğazlar ve açmazlar yaşanıyor Türkiye'de. Dar gelirli memur, esnaf, emeklinin maaş girdileri yoksulluk sınırının çok altında seyretmektedir. Bunlarla ilgili adil düzenlemelerin bir an evvel Meclis'e gönderilmesini temenni ediyoruz.

"GERÇEK ANLAMDA LAİKLİK UYGULANMIYOR"

İlk dört madde ile ilgili bir itirazımız yok ancak diğer maddelerle ilgili vesayet anayasasından çıkılması, gerçek anlamda sivil anayasaya dönülmesi artık bir kaçınılmazdır. Özellikle bizim vurgulamaya çalıştığımız laikliğin nasıl uygulanacağıdır. Hâlâ Türkiye'de bir muamma gibi herkes istediği tarafa çekmektedir. Gerçek anlamda laikliğin Türkiye'de uygulanmadığını görmekteyiz. Bu konuda da gerekli düzenlemelerin yapılmasını gerekli görüyoruz. Gerçek manada toplumu kucaklayıcı değişikliklerin yapılmasının kaçınılmaz olduğunu ifade etmek istiyoruz.

"ERKEN SEÇİM KAÇINILMAZDIR"

Erken seçim kaçınılmazdır. İktidar partisi her ne kadar 2028'de seçimler olacak şeklinde bir fikir ortaya koyuyorsa da geçmişte de benzerleri yaşanmıştı. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanının yeniden aday olabilmesi için erken seçim kaçınılmazdır."

Milletvekili, Doğan Bekin, İstanbul, Politika, Türkiye, Refah, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bekin: Türkiye'de laiklik bir muamma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mustafa SAK:
    Tırtt... Sizden bir cacık olmaz. 9 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:27 Dilan Polat, yeni şarkı çıkardı: Biz yeni gelmedik, geri geldik Dilan Polat, yeni şarkı çıkardı: Biz yeni gelmedik, geri geldik
18:55 İsrail durmuyor, bu kez Suriye’ye saldırdı İsrail durmuyor, bu kez Suriye'ye saldırdı
18:27 İsrail’den tehdit: Orta Doğu’da herhangi bir yeri vurabiliriz İsrail'den tehdit: Orta Doğu'da herhangi bir yeri vurabiliriz
17:41 ’İstenmeyen adam’ ilan edilen Guterres, ’Mide bulandırıcı’ dedi 'İstenmeyen adam' ilan edilen Guterres, 'Mide bulandırıcı' dedi
16:44 Sinan Ateş davasında karar çıktı İşte verilen cezalar Sinan Ateş davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar
10:07 İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu
09:57 Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi
09:55 Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel’e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı
09:54 Galatasaray’ı karıştıracak iddia: Genç bir futbolcu, Almanya’dan escort çağırdı Galatasaray'ı karıştıracak iddia: Genç bir futbolcu, Almanya'dan escort çağırdı
09:30 Olay görüntü Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı Olay görüntü! Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı?
09:07 Erken seçim çağrısı yapan muhalefetin keyfini kaçıracak anket Erken seçim çağrısı yapan muhalefetin keyfini kaçıracak anket
09:00 İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler
08:31 Kayıp olarak aranıyorlardı, şarampole yuvarlanmış otomobilde yaralı halde bulundular Kayıp olarak aranıyorlardı, şarampole yuvarlanmış otomobilde yaralı halde bulundular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2024 19:52:41. #1.13#
SON DAKİKA: Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bekin: Türkiye'de laiklik bir muamma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement