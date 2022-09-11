Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, basın toplantısı düzenledi - Son Dakika
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, basın toplantısı düzenledi

11.09.2022 16:36
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, basın toplantısı düzenledi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, Millet İttifakı'nın Türkiye'nin sorunlarına yönelik çözümünün olmadığını belirtti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, Millet İttifakı'nın Türkiye'nin sorunlarına yönelik çözümünün olmadığını belirtti.

Kayseri'de partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Bekin, Yeniden Refah Partisi'nin hiçbir ittifak içerisinde olmadığını, halkın da kendilerini hiçbir ittifakla bir arada görmek istemediğini söyledi.

Siyasette 24 saatin çok uzun bir süre olduğunu, şimdiden ittifaklarla alakalı açıklama yapmanın mümkün olmadığını ifade eden Bekin, "Cumhur İttifakı'nın icraatları ortada. Millet İttifakı da Türkiye sorunlarına yönelik ortaya bir çözüm koyamıyor. Şu anda en hazır konumda bulunan Yeniden Refah Partisi'dir." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin açıklamalarına tepki gösteren Bekin, şunları kaydetti:

"Bugün Millet İttifakı'nda da Sayın Kılıçdaroğlu aday olabileceğini ifade ediyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun, Anadolu'nun milli ve manevi geleneklerini, göreneklerini, inançlarımızı hiçe sayarak, 'gelir gelmez ilk 24 saat içerisinde İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğü koyacağım' şeklindeki yaklaşımını ne bizim ne bu toplumun kabul etmesi asla mümkün değildir. O masanın etrafındaki sağ görüşü benimseyen partilerin de nedense buna sesiz kalışlarını anlayabilmiş değiliz. Aslında onların da buna karşı gelmeleri gerekiyor."

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Kaynak: AA

Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı, Refah Partisi, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, basın toplantısı düzenledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, basın toplantısı düzenledi - Son Dakika
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