Suat Kılıç: Gülpınar Üzgünüm, Selamsız Gitti - Son Dakika
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Politika

Suat Kılıç: Gülpınar Üzgünüm, Selamsız Gitti

Suat Kılıç: Gülpınar Üzgünüm, Selamsız Gitti

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar'ın partisinden istifa etmesine ilişkin açıklama yaparak üzüntüsünü dile getirdi. Kılıç, ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı Orta Vadeli Programı eleştirerek ekonomik durumu değerlendirdi.

05.09.2024 19:19
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar'ın partisinden istifa etmesine ilişkin, "Genel Başkan'ımız ile vedalaşmadan, 'Allah'a ısmarladık' demeden, helalleşmeden... Gelirken selamla geldi, giderken selamsız gitti Sayın Gülpınar. Bundan dolayı üzgün olduğumuzu ifade ediyorum." dedi.

Kılıç, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı Orda Vadeli Programı eleştiren Kılıç, yapılan açıklamayla 2024 yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 41,5'e revize edildiğini söyledi. Kılıç, "Oysa bugün Türkiye'de açlık sınırı 19 bin 500 lira, asgari ücret 17 bin lira. Bu demektir ki normal enflasyon yüküyle birlikte açlık sınırı artarken üzerine 8,5 puanlık enflasyon sapmasının da yükü gelmiş olacak bu şartlar altında." diye konuştu.

Türkiye'de asgari ücretle, en düşük emekli maaşıyla yaşamı idame ettirebilmenin, mutfak masraflarını karşılayabilmenin mümkün olmadığını dile getiren Kılıç, "Bu kötü senaryonun gerçekleşmemesini ama ekonomi yönetiminin de acilen tedbirler almasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

"Gücünü bağımsızdan deneseydi"

Bir gazetecinin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar'ın partisinden istifa etmesine ilişkin sorusu üzerine Kılıç, "Kasım Gülpınar'a kendi verdiği rakamla cevap vermek istiyorum, 'Halkın nabzını tuttum, vatandaşların yüzde 73'ü partini değiştirme dediler' diyor. Bu şu demektir, Şanlıurfa halkının yüzde 73'ü otur oturduğun yerde, seçildiğin partiden bir yere gitme demiş durumda." diye konuştu.

Kılıç, şu değerlendirmede bulundu:

"Bağımsıza geçmiş olması kabul edilebilir bir durum değil. Madem bağımsız belediye başkanı olarak yoluna devam edecekti, hiç Yeniden Refah Partisine gelmeksizin gitseydi, gücünü bağımsızdan deneseydi. Madem ki Kasım Gülpınar'ın oyu Şanlıurfa'da Yeniden Refah Partisinin üzerindedir, kendi iddiası bu yönde, kendinde keramet vehmediyor, o zaman gitseydi kendi aday olsaydı, bağımsızdan kazansaydı, bağımsız kalsaydı. Bunu demek hakkımızdır, biz saygılı bir şekilde eleştirilere karşı cevabımızı vermeye hazırız ve bunu ifade ediyoruz. Eğer ki Yeniden Refah Partisinden ayrılmasının gerçekten haklı gerekçeleri olsaydı, ayrıldığı gibi başka bir partiye geçebilirdi."

Suat Kılıç, "Genel Başkan'ımız ile vedalaşmadan, 'Allah'a ısmarladık' demeden, helalleşmeden... Gelirken selamla geldi, giderken selamsız gitti Sayın Gülpınar. Bundan dolayı üzgün olduğumuzu ifade ediyorum." dedi.

"Seçim planlaması Türkiye'nin gündemine gelebilir"

Parti teşkilatlarının çalışmalarına 2025'te seçim olacakmış gibi yoğunlaştıklarını belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin uzun süre devam edebilmesi mümkün değil. Görünen köy kılavuz istemez, Türkiye'nin erken seçime doğru ilerlediğini görüyoruz. 2025 yılı sonbaharı ya da 2026 yılının ilkbaharı olabilir, bu erken seçim kapımızı çalacaktır."

Erken seçim tarihinin 2025 yılı sonu olması halinde 23 Kasım Pazar günü olmasının makul olacağını söyleyen Kılıç, "24 Kasım Öğretmenler Günü pazartesi, seçimde okullar kullanıldığı ve öğretmenler sandık görevlisi olduğu için böyle bir seçim planlaması Türkiye'nin gündemine gelebilir. Tabii ki muhalefet erken seçimi seslendirmeye devam edecek, iktidar da erken seçimden ülkeyi uzaklaştırmaya çalışacaktır. Asıl olan seçim değil geçimdir." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Suat Kılıç: Gülpınar Üzgünüm, Selamsız Gitti - Son Dakika

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