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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: "Yaklaşan seçimlerle ilgili de çeşitli fikir alışverişlerinin gerçekleştirdik" - Son Dakika
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: "Yaklaşan seçimlerle ilgili de çeşitli fikir alışverişlerinin gerçekleştirdik"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine ilişkin, "Yaklaşan seçimlerle ilgili de çeşitli fikir alışverişlerinin gerçekleştirdik.

12.12.2023 - 20:11,
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: "Yaklaşan seçimlerle ilgili de çeşitli fikir alışverişlerinin gerçekleştirdik"

ANKARA - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine ilişkin, "Yaklaşan seçimlerle ilgili de çeşitli fikir alışverişlerinin gerçekleştirdik. İnşallah hayırlı olmasını, hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Merkezinde görüşmesi sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine bir görüşme gerçekleştiğini belirten Erbakan, "Hem hepimizin maalesef kanayan yarası olan Gazze'deki gelişmelerle ilgili hem Türkiye gündemiyle ilişkili görüşmede bulunduk. Yaklaşan seçimlerle ilgili de çeşitli fikir alışverişlerinin gerçekleştirdik. İnşallah hayırlı olmasını, hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyorum. Bu aşamada bu kadarıyla iktifa etmeyi daha uygun buluyorum. Yine zamanı geldiği zaman, gerekli görüldüğü zaman, gerekli açıklamalar daha tahsilatlı bir şekilde yapılır" şeklinde konuştu.

"Yeniden Refah Partisinin Ankara ve İstanbul'da belediye başkanı aday çıkarmamasını ve AK Parti ile bir ittifak olabilir mi" sorusuna Erbakan, "Tabii seçimle ilgili birtakım konular müzakere edildi. Ancak dediğim gibi şu aşamada bu kadarıyla iktifa etmek daha uygun olur. Tabii bizim de teşkilatımızla yetkili kurullarımızla değerlendirmeler, istişareler yapmamız gerekir. İnşallah hayırlı sonuçlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Vakti geldiğinde gerekli görüldüğünde daha ayrıntılı bir açıklama yapılır" yanıtını verdi.

"Yakın zamanda bir görüşme olacak mı" sorusu üzerine ise Erbakan, "Yok" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: "Yaklaşan seçimlerle ilgili de çeşitli fikir alışverişlerinin gerçekleştirdik"
Kaynak: İHA
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