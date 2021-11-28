Son dakika haberleri! Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, "Yeni ittifaklar alternatiflerin çıkması mümkün. Yeni partiler kuruluyor" - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, "Yeni ittifaklar alternatiflerin çıkması mümkün. Yeni partiler kuruluyor"

-"Hiçbir şekilde ittifak yapmayacağız deyip, kırmızı çizgi çekmek anlamına gelmiyor"

-"Aslında yeni bir ittifak beklentisinin olduğunu gösteriyor"

ELAZIĞ - Seçimlere kendi başlarına girmeyi istediklerini belirten Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan "Aslında şuanda gönlümüzde yatan asıl isteğimiz budur. Bu tabi ki hiçbir şekilde ittifak yapmayacağız deyip, kırmızı çizgi çekmek anlamına gelmiyor. Seçime yakın dönemde 3-6 ay kala yeni kombinasyonların yeni ittifaklar alternatiflerin çıkması mümkün. Yeni partiler kuruluyor. Mevcut ittifaklarda değişiklikler olması mümkün. Bu tabloyu o zaman değerlendirip, teşkilatlarımızla istişare yapıp bir karar verilecektir" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan Elazığ'da basın toplantısı düzenledi. Bir otelde düzenlenen toplantıda Erbakan ittifak hakkında açıklamalarda bulundu.

İttifaklarla ilgili olarak seçmeninin kendilerini herhangi bir ittifaka yakıştırmadığını aktaran Fatih Erbakan, " Türkiye'nin 4 bir yanını geziyoruz. Bir dükkana giriyoruz, biz sizi takip ediyoruz. Ama Cumhur ittifakında yer alırsanız diye o zaman oy vermeyiz bir daha da buraya gelmeyin diyorlar. Yandaki dükkanda diyor ki Millet ittifakına giderseniz o zaman buraya gelmeyin. Seçmen bizi ittifakta görmek istemiyor. Her iki mevcut ittifakında aslında kendi beklentisine cevap vermediğini de ortaya koyuyor. Bunun diğer bir göstergesi de kararsızların oranıdır. Türkiye'de yapılan araştırmalarda Türkiye'de seçmenin yüzde 20'den fazlasının karasızlar hanesinde olduğunu gösteriyor. Aslında yeni bir ittifak beklentisinin olduğunu gösteriyor. Bizim parti olarak yaptığımız çalışmalar da şahit olduğumuzda bizi herhangi bir ittifaka yakıştırmıyorlar. Bizde diyoruz ki öyleyse daha çok çalışalım, daha da teşkilatımızı güçlendirelim. Seçimlere kendi başımıza kendi ismimizle girelim. Aslında şuanda gönlümüzde yatan asıl isteğimiz budur. Bu tabi ki hiçbir şekilde ittifak yapmayacağız deyip, kırmızı çizgi çekmek anlamına gelmiyor. Seçime yakın dönemde 3-6 ay kala yeni kombinasyonların yeni ittifaklar alternatiflerin çıkması mümkün. Yeni partiler kuruluyor. Mevcut ittifaklarda değişiklikler olması mümkün. Bu tabloyu o zaman değerlendirip, teşkilatlarımızla istişare yapıp bir karar verilecektir. Şu anda seçime 1,5 sene kala dereyi görmeden paçayı sıvamak manasına gelir. Asıl hedefimiz gönlümüzde yatan hiçbir ittifakta yer alamadan kendimizin girmesidir. Hem partimiz hem de ülkemiz için hayırlı kararlar almayı nasip eder" diye konuştu.