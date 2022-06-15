Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Haberler.com aracılığıyla cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı

Haberler.com/ ÖZEL HABER - Prof. Dr. Necmettin Erbakan Vakfı'nın ev sahipliğinde, Gelişen 8 Ülke Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın (D-8) 25'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Çırağan Sarayı'nda program düzenlendi. Programa Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, D-8 Genel Sekreteri Isiaka Abdulkadir Imam, Cumhurbaşkanlığını temsilen AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, ülkelerin büyükelçileri, Erbakan Vakfı Genel Sekreteri Doğan Bekin ve sivil toplum örgütlerinin başkanları katıldı. Program sonrası Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur'a açıklamalarda bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin cumhurbaşkanı adayının kendisi olduğunu ve aday olarak ikinci tura kalmaması durumunda parti olarak sandığa gitmeyeceklerini ifade etti.

CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞINI İLAN ETTİ

Av. Bedia Teymur'un "Cumhur İttifakı'na katılacak mısınız?" sorusuna Erbakan, "Cumhur İttifakı ile herhangi bir temasımız yok. Biz, seçimlere kendi ismimizle girmeyi planlıyoruz. Cumhurbaşkanı adayı olarak da kendi adayımızı çıkarmak istiyoruz. Böyle bir durumda Yeniden Refah Partisi'nin adayının da bizim olmamız gayet doğal" yanıtını verdi.

Avukat Bedia Teymur - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan

"TEŞKİLATLARIMIZ ADAY OLMAMI İSTİYOR"

Erbakan'ın bu açıklaması sonrası yeniden söze giren Av. Bedia Teymur, "O zaman buradan Yeniden Refah Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Fatih Erbakan'dır diyebilir miyiz?" şeklinde bir soru daha yöneltti. Mevcut konjonktürde gidişatın onu gösterdiğini ifade eden Erbakan "Ama siyasette hiçbir şey yüzde yüz değil. Türkiye siyasetinde 24 saat çok uzun bir süre. Şu andaki şartlar içerisinde seçimlere kendi amblemimizle planlıyoruz, istiyoruz. Seçmen de teşkilatlarımız da üyelerimiz de bizi destekleyenler de bunu istiyorlar. Böyle bir durumda parlamento seçimine giriyoruz ama cumhurbaşkanı adayı çıkarmıyoruz demek uygun bir yaklaşım değil. Cumhurbaşkanı adayı çıkarılacaksa bunun da partinin genel başkanı olması son derece doğal. Şu andaki planımız bu şekilde olması" ifadelerini kullandı.

"İKİNCİ TURA KALMAZSAK SANDIĞA GİDİLMEYECEK"

Açıklamasının devamında seçimin ikinci tura kalması durumunda nasıl bir yol izleyeceklerine de değinen Erbakan, "Bizim teşkilatlarımız, parti yönetimimiz, üyelerimiz, seçmenlerimiz diyorlar ki kimsenin vebaline ortak olmayalım, hiç kimseyi tercih etmeyelim. Biz istişareye önem veren bir partiyiz. Bizi destekleyenlerin görüşü önemli. Biz de onlardan bu geri dönüşü aldıktan sonra açıkça söyledik; ikinci tura biz kalmazsak herhangi bir yere destek olmayacağız. Hiç kimsenin vebaline ortak olamayız. Bu durumda sandığa gidilmeyecek" şeklinde konuştu.