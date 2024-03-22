Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı M. Fatih Erbakan Bitlis\'te Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor

BİTLİS (İHA) – Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı M. Fatih Erbakan, seçim çalışmaları için Bitlis'in Tatvan ilçesine geldi.
Seçim çalışmalarını sürdürmek için öğlen saatlerinde Ağrı'nın Patnos ilçesine gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı M. Fatih Erbakan, yaptığı mitingden sonra Bitlis'in Tatvan ilçesine geldi. Seçim kampanyası çerçevesinde Tatvan ilçesine gelen Erbakan, Yeniden Refah Partisi seçim koordinasyon merkezinde konuşmalarda bulundu. Yaptığı konuşmada vatandaşlara seslenerek vaatleri ve hedefleri hakkında bilgi verirken, Gazze, Doğu Türkistan ve Arakan'daki mazlumları da unutmadı. Erbakan, ardından partisinin Muş'ta düzenlediği iftar yemeği için ilçeden ayrıldı.
Bu bölgede üretime, istihdama, kalkınmaya yönelik bir adım atılmışsa bunun altında Erbakan Hocanın imzası olduğunu belirten Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı M. Fatih Erbakan, "Cenab-ı Allah Necmettin Erbakan hocamıza gani gani rahmet eylesin. Bu bölgenin insanını seven bu bölgeyi batıdan, Türkiye'nin başka yerlerinden ayırt etmeyen dava adamıydı. Diyordu ki Kürt'ü Türk'ten ayırırsan ortada ne Türk kalır ne de Kürt kalır. Ama bir olurlarsa karşısında ne Amerika durabilir ne İsrail durabilir. Sadece bu bölgeye olan sevgisi lafla olmadı. Bu bölgede üretime, istihdama, kalkınmaya yönelik bir adım atılmışsa bunun altında Milli Görüş'ün, Erbakan Hocamızın imzası vardır. Şimdi biz de aynı ruh ve heyecanla bölge insanını kucaklıyoruz, 85 milyonu kucaklıyoruz ve bu bölgeyi batıdan ayırt etmeden bu bölgenin derdiyle dertlenerek bu bölge insanını kucaklamak ve bu bölgenin kalkınması için Yeniden Refah olarak Erbakan hocamızın çizgisinde ve bu hedefler doğrultusunda çalışıyoruz" dedi.
Tüm dünya mazlumlarını ezilenlerini kurtarmak için 2028'de Yeniden Refah'ı iktidar yapacaklarını söyleyen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı M. Fatih Erbakan, "'81 İlimize Yüzlerce Refah Projesi' kitabımız şu anda hazır elimizde. Doğusuyla batısıyla Türkiye'nin dört bir yanında ihracatı arttıracak, üretimi arttıracak, istihdam sağlayacak, işsizliği azaltacak projelerimiz bilim adamları tarafından AR-GE birimimiz tarafından hazırlandı. Aynı Erbakan hocamızın 54'üncü hükümetteki bolluk berekette olduğu gibi, ortaya koyduğu milli kaynaklar paketleri gibi milli kaynak kitabımız hazır inşallah, bu bölgenin de Türkiye'nin doğusuyla batısıyla her bölgesinin de yüzünü yine refahla, yine milli görüşle güldüreceğiz inşallah. Bu ekonomik krizden kurtulmak, borçtan, faizden, vergiden, zamdan, borç-faiz-zam-vergi ekonomisinden kurtulmak, milleti dar gelirliyi ezen imtiyazlıları abad eden bu düzenden kurtulmak, paylaşımda adaleti yönetimde adaleti tesis etmek ve bununla beraber Türkiye'nin öncülüğünde tüm dünya mazlumlarını, ezilenlerini kurtarmak, Gazze'yi kurtarmak, Doğu Türkistan'ı, Arakan'ı kurtarmak için 2028'de Yeniden Refah'ı iktidar yapacağız, Milli Görüş'ü iktidar yapacağız inşallah" dedi.
Ahlaklı belediyeciliğin 1 Nisan itibariyle başlayacağını söyleyen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı M. Fatih Erbakan, "Ahlaklı belediyecilik demek 89-94 yılları arasındaki Milli Görüş ruhunu canlandırmak demektir. O dönemde de bu ahlaklı belediyecilik, Milli Görüş Belediyeciliği Refah Partili belediye başkanlarımız tarafından uygulandı, hayata geçirildi. Referanslarımız belli, iş bitime belgelerimiz belli 55 senelik şanlı mazimiz ortada, yine geleceğiz ve bu aziz milletin derdine yine Milli Görüşle çare olacağız inşallah. Bakınız ahlaklı belediyecilik adalet demektir, ayrım gözetmeksizin herkese hizmet götürmek, adil bir şekilde hizmeti ulaştırmak, 'Sen bana oy vermedin sen benden değilsin diye ne halin varsa gör' dememek, ahlaklı belediyecilik merhamet demektir. Ahlaklı belediyecilikte rüşvet olmaz, torpil olmaz, adam kayırma olmaz. Allah'ın izniyle Tatvan'da, Bitlis'imizde ve tüm Türkiye'de 1 Nisan itibariyle ahlaklı belediyecilik dönemini başlatacağız" dedi. - BİTLİS
Son Dakika › Politika › Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı M. Fatih Erbakan Bitlis'te Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı M. Fatih Erbakan, seçim çalışmaları için Bitlis'in Tatvan ilçesine geldi. Erbakan, vatandaşlara seslenerek vaatleri ve hedefleri hakkında bilgi verdi ve tüm dünya mazlumlarını kurtarmak için 2028'de Yeniden Refah'ı iktidar yapacaklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kocaeli'nin Türkiye'nin öncü illerinden biri olduğunu ve ihracatta büyük bir rol oynadığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kocaeli'de yaptığı açıklamada, yapamayacağınız şeyi söylememeniz gerektiğini ve söylediğiniz şeyi sonuna kadar takip edip yapmanız gerektiğini belirtti. Ayrıca, geçen yıl ekonomimizin yüzde 4 buçuk büyüme kaydettiğini ve enflasyonla mücadelede kararlı bir şekilde ilerlediklerini ifade etti.
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresinin sona ermesiyle yapılan seçimde, Kadir Özkaya Anayasa Mahkemesi başkanı olarak seçildi. Seçimde Özkaya, 15 üyenin 9'unun oyunu alarak başkanlık görevine getirildi. Özkaya'nın başkanlık süresi 4 yıl olarak belirlendi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Mısır'ın başkenti Kahire'de Arap Dışişleri Bakanlarıyla Gazze konulu bir toplantı düzenledi. Toplantıda, Gazze Şeridi'nde ateşkes, insani yardımların sevkiyatının önündeki engeller, Filistin-İsrail ihtilafında iki devletli çözüm çabaları ve Gazze Şeridi'nde açlık krizi ele alındı. Blinken, İsrail'in Refah'a planladığı askeri harekatı gereksiz olarak nitelendirerek, bir kara operasyonunun insani bir felakete yol açacağını belirtti. Ayrıca, Hamas ve İsrail arasında devam eden ateşkes müzakerelerine ilişkin boşlukların daraldığını ve bir ateşkes anlaşmasının hala mümkün olduğuna inandığını açıkladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, para sayma görüntülerine ilişkin konuştu, "O kişinin o gün Ekrem Bey’in danışmanı değil, o gün ilin saymanı, il yöneticisi olduğu ortaya çıkıyor. Orasının AKP’li bir avukatın ofisi olduğu çıkıyor. Biz o AKP’li avukat hakkında da suç duyurusunda bulunduk. Biz bu soruşturmanın en hızlı şekilde sonuçlanmasını istiyoruz. Tayyip Bey de bu soruşturma seçime kadar bitmesin istiyor” dedi.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, CHP adayının televizyonlara çıkamadığını söyleyerek, "Niye çıkamadıklarını biliyor musunuz? Bu soruyu (para sayma görüntüsü) sormamak kaydıyla televizyona çıkmak istiyorlar.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Beyaz TV'deki Gündem Özel programında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?