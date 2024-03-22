Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı M. Fatih Erbakan Bitlis'te Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Politika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı M. Fatih Erbakan Bitlis'te Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı M. Fatih Erbakan Bitlis\'te Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı M. Fatih Erbakan, Bitlis'in Tatvan ilçesine gelerek seçim çalışmalarını sürdürdü. Erbakan, vatandaşlara vaatleri ve hedefleri hakkında bilgi verirken, mazlumları da unutmadı.

22.03.2024 02:35  Güncelleme: 02:41
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BİTLİS (İHA) – Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı M. Fatih Erbakan, seçim çalışmaları için Bitlis'in Tatvan ilçesine geldi.

Seçim çalışmalarını sürdürmek için öğlen saatlerinde Ağrı'nın Patnos ilçesine gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı M. Fatih Erbakan, yaptığı mitingden sonra Bitlis'in Tatvan ilçesine geldi. Seçim kampanyası çerçevesinde Tatvan ilçesine gelen Erbakan, Yeniden Refah Partisi seçim koordinasyon merkezinde konuşmalarda bulundu. Yaptığı konuşmada vatandaşlara seslenerek vaatleri ve hedefleri hakkında bilgi verirken, Gazze, Doğu Türkistan ve Arakan'daki mazlumları da unutmadı. Erbakan, ardından partisinin Muş'ta düzenlediği iftar yemeği için ilçeden ayrıldı.

Bu bölgede üretime, istihdama, kalkınmaya yönelik bir adım atılmışsa bunun altında Erbakan Hocanın imzası olduğunu belirten Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı M. Fatih Erbakan, "Cenab-ı Allah Necmettin Erbakan hocamıza gani gani rahmet eylesin. Bu bölgenin insanını seven bu bölgeyi batıdan, Türkiye'nin başka yerlerinden ayırt etmeyen dava adamıydı. Diyordu ki Kürt'ü Türk'ten ayırırsan ortada ne Türk kalır ne de Kürt kalır. Ama bir olurlarsa karşısında ne Amerika durabilir ne İsrail durabilir. Sadece bu bölgeye olan sevgisi lafla olmadı. Bu bölgede üretime, istihdama, kalkınmaya yönelik bir adım atılmışsa bunun altında Milli Görüş'ün, Erbakan Hocamızın imzası vardır. Şimdi biz de aynı ruh ve heyecanla bölge insanını kucaklıyoruz, 85 milyonu kucaklıyoruz ve bu bölgeyi batıdan ayırt etmeden bu bölgenin derdiyle dertlenerek bu bölge insanını kucaklamak ve bu bölgenin kalkınması için Yeniden Refah olarak Erbakan hocamızın çizgisinde ve bu hedefler doğrultusunda çalışıyoruz" dedi.

Tüm dünya mazlumlarını ezilenlerini kurtarmak için 2028'de Yeniden Refah'ı iktidar yapacaklarını söyleyen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı M. Fatih Erbakan, "'81 İlimize Yüzlerce Refah Projesi' kitabımız şu anda hazır elimizde. Doğusuyla batısıyla Türkiye'nin dört bir yanında ihracatı arttıracak, üretimi arttıracak, istihdam sağlayacak, işsizliği azaltacak projelerimiz bilim adamları tarafından AR-GE birimimiz tarafından hazırlandı. Aynı Erbakan hocamızın 54'üncü hükümetteki bolluk berekette olduğu gibi, ortaya koyduğu milli kaynaklar paketleri gibi milli kaynak kitabımız hazır inşallah, bu bölgenin de Türkiye'nin doğusuyla batısıyla her bölgesinin de yüzünü yine refahla, yine milli görüşle güldüreceğiz inşallah. Bu ekonomik krizden kurtulmak, borçtan, faizden, vergiden, zamdan, borç-faiz-zam-vergi ekonomisinden kurtulmak, milleti dar gelirliyi ezen imtiyazlıları abad eden bu düzenden kurtulmak, paylaşımda adaleti yönetimde adaleti tesis etmek ve bununla beraber Türkiye'nin öncülüğünde tüm dünya mazlumlarını, ezilenlerini kurtarmak, Gazze'yi kurtarmak, Doğu Türkistan'ı, Arakan'ı kurtarmak için 2028'de Yeniden Refah'ı iktidar yapacağız, Milli Görüş'ü iktidar yapacağız inşallah" dedi.

Ahlaklı belediyeciliğin 1 Nisan itibariyle başlayacağını söyleyen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı M. Fatih Erbakan, "Ahlaklı belediyecilik demek 89-94 yılları arasındaki Milli Görüş ruhunu canlandırmak demektir. O dönemde de bu ahlaklı belediyecilik, Milli Görüş Belediyeciliği Refah Partili belediye başkanlarımız tarafından uygulandı, hayata geçirildi. Referanslarımız belli, iş bitime belgelerimiz belli 55 senelik şanlı mazimiz ortada, yine geleceğiz ve bu aziz milletin derdine yine Milli Görüşle çare olacağız inşallah. Bakınız ahlaklı belediyecilik adalet demektir, ayrım gözetmeksizin herkese hizmet götürmek, adil bir şekilde hizmeti ulaştırmak, 'Sen bana oy vermedin sen benden değilsin diye ne halin varsa gör' dememek, ahlaklı belediyecilik merhamet demektir. Ahlaklı belediyecilikte rüşvet olmaz, torpil olmaz, adam kayırma olmaz. Allah'ın izniyle Tatvan'da, Bitlis'imizde ve tüm Türkiye'de 1 Nisan itibariyle ahlaklı belediyecilik dönemini başlatacağız" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı M. Fatih Erbakan Bitlis'te Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

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