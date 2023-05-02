Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı ve Cumhur İttifakı ortağı Fatih Erbakan'dan 3 bakanlıkla ilgili olay yaratacak yorum: Dış güçler vesayeti altında - Son Dakika
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı ve Cumhur İttifakı ortağı Fatih Erbakan'dan 3 bakanlıkla ilgili olay yaratacak yorum: Dış güçler vesayeti altında

02.05.2023 13:36

Üç bakanlığın dış güçlerin vesayeti altında olduğunu ifade eden Cumhur İttifakı ortağı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "İnşallah Tarım Bakanlığımızı Bill Gates Vakfı'ndan, Sağlık Bakanlığımızı Dünya Sağlık Örgütü'nden, Milli Eğitim Bakanlığımızı Amerikan Fulbridge Komisyonu'ndan kurtaracağız" dedi.

Uzun uğraşlar sonucu Cumhur İttifakı saflarına katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Bilecik'te seçim çalışmaları kapsamında AK Parti iktidarının 3 bakanlığını hedef aldı.

"VESAYETTEN KURTARACAĞIZ"

Şeyh Edebali Kongre Merkezi'nde konuşan Erbakan; Yeniden Refah Partisi'nin seçimlerde önemli aktörlerden biri olacağını iddia etti. 20 yıldır AK Parti iktidarının yönettiği üç bakanlığın yabancı güçlerin vesayeti altında olduğunu savunan Fatih Erbakan, "İnşallah Tarım Bakanlığımızı, Bill Gates Vakfı'nın tasallutundan kurtulması için, Sağlık Bakanlığımızın Dünya Sağlık Örgütü'nün vesayetinden kurtulması için, Milli Eğitim Bakanlığımızın Amerikan Fulbridge Komisyonunun vesayetinden kurtulması için gerekli mücadeleyi mecliste çok daha etkili bir biçimde yapacağız" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NA ELEŞTİRİ

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 300 milyar dolar getireceğine ilişkin söylemlerini de eleştiren Erbakan, "Diyorlar ki 'Efendim iyi çok güzel helikopter yaptınız, uçak yaptınız, tank yaptınız, TCG Anadolu gemisi yaptınız, İHA yaptınız, SİHA yaptınız. İyi de milletin karnı aç fakirlik var. İşsizlik var, ekonomi sıkıntılı, enflasyon var. Tamam, doğru söylüyorsun biz de bunlardan kurtulmak için çalışacağız. Bunlardan bu milleti bu ülkeyi sen mi kurtaracaksın? Sanki kendisi kurtaracakmış gibi. Diyor ki 'Efendim 300 milyar dolar daha borç getireceğim' ya biz zaten borçtan kurtulmaya çalışıyoruz.

"MİLLİ KAYNAK PAKETLERİN VAR MI?"

Sen '300 milyar dolar daha borç getireceğim' diyorsun. Milli kaynak paketlerin var mı? Borç almadan, varlıklarımızı satmadan, cenabı Allah'ın verdiği zenginlikleri şu şekilde kaynağa dönüştüreceğim' dediğin bir projem var mı? Yok, 'Londra'daki tefecilerden 300 milyar dolar borç alacağım' O borcun faizi ne olacak? Onun geri ödemesi ne olacak? Tekrardan milletin üstüne sırtına, yük olarak binecek" diye konuştu.

YORUMLAR (7)
  • Önce vatan: madem şu anki durumu eleştiriyorsun ne diye ortak oldun kurtaracağız derken itham ettiklerinle ortak olup nasıl kurtaracaksın Cevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
  • Mesut Zafer: Fatih Erbakan'ın 3 bakanlık ile ilgili yorumlarına Aynen katılıyorum fakat eksik söylemiş yine de. Cevap Yaz 30 6 Yayından Kaldır
  • Eski Tüfek.: Koalisyon ortağını eleştiriyor ,hayret.. Cevap Yaz 53 38 Yayından Kaldır
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