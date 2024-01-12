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Yeniden Refah Partisi, İstanbul'da ikinci İmamoğlu döneminin yaşanmaması için ittifak önerdi - Son Dakika
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Yeniden Refah Partisi, İstanbul'da ikinci İmamoğlu döneminin yaşanmaması için ittifak önerdi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, İstanbul'da ikinci İmamoğlu döneminin yaşanmaması için AK Parti'li muhatapların bazı fedakarlıkları göze alması gerektiğini belirtti. Partinin ittifak konusunda henüz kararını vermediğini söyleyen Kılıç, Genel Başkan Fatih Erbakan'ın önümüzdeki günlerde kararı açıklayacağını ifade etti. Aday belirleme sürecinde diğer partilere danışmak zorunda olmadıklarını vurgulayan Kılıç, kararın seçmenin olduğunu söyledi.

Yeniden Refah Partisi, İstanbul\'da ikinci İmamoğlu döneminin yaşanmaması için ittifak önerdi
12.01.2024 - 20:07,  Güncelleme: 20:09
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, " İstanbul'da ikinci İmamoğlu döneminin yaşanmasını istemeyenler varsa bizim gibi elini taşın altına koyması gerekir. AK Parti'li muhataplarımız da ikinci bir İmamoğlu döneminin yaşanmasını istemiyorsa, bazı birliktelikler için bazı fedakarlıkları göze almalıdır." ifadelerini kullandı.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Partinin ittifak konusunda henüz kararını vermediğini belirten Kılıç, "İstanbul'da ikinci İmamoğlu döneminin yaşanmasını istemeyenler varsa bizim gibi elini taşın altına koyması gerekir. AK Parti'li muhataplarımız da ikinci bir İmamoğlu döneminin yaşanmasını istemiyorsa, bazı birliktelikler için bazı fedakarlıkları göze almalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

İttifak konusunda son kararı Genel Başkan Fatih Erbakan'ın vereceğinin altını çizen Kılıç, şöyle devam etti:

"Genel Başkanımız Sayın Erbakan, önümüzdeki günlerde 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin kararımızı ortaya koyacak. Genel Başkanımız, İstanbul, Ankara ve İzmir konusunda tavrımızı yetkili kurullarımızla istişare ettikten sonra nihai kararımızı açıklayacaktır. Genel Başkanımız tarafından nihai karar verilinceye kadar yapılacak açıklamalar kişisel görüş beyanından ibaret kalacaktır."

Kılıç, partilerin adaylarını açıklarken kimseye danışmak zorunda olmadığını belirterek, "Siyasi partiler kurallarına, ilkelerine göre adaylarını belirler ve açıklar. Kararı verecek olan seçmendir. Murat Kurum konusunda da bu prensip geçerlidir. Bize danışmak durumunda değiller. Adaylarını belirler, sonrasında da toplumdan destek isterler." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA
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