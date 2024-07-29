Yeniden Refah Partisi Milletvekili Doğan Bekin: İsrail'in yaptığı vahşetin hesabı sorulacak - Son Dakika
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Politika

Yeniden Refah Partisi Milletvekili Doğan Bekin: İsrail'in yaptığı vahşetin hesabı sorulacak

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, "Er geç İsrail'in yaptığı vahşetin mutlak suretle hesabı sorulacak.

29.07.2024 16:42
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Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, "Er geç İsrail'in yaptığı vahşetin mutlak suretle hesabı sorulacak." dedi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ifadelerini kendisine aynen iade ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerini eleştirmesine rağmen 85 milyonun temsilcisi olduğu için bu konuda sessiz kalamayacaklarını dile getiren Bekin, "Er geç İsrail'in yaptığı vahşetin mutlak suretle hesabı sorulacak." diye konuştu.

Bekin, Yeniden Refah Partisinin şimdiye kadar Kudüs, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde yaşanan tüm olumsuz gelişmeler karşısında hiç tereddüt göstermeden hak, adalet ve meşruiyet çizgisinde yer aldığını söyleyerek, "Filistin konusunun, Filistinli kardeşlerimizin meşru haklarını göz önünde tutacak şekilde ve Birleşmiş Milletler kararları ve uluslararası hukuk çerçevesinde çözümlenmesi en büyük arzumuzdur." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Gazze'de uyguladığı katliamlar nedeniyle Paris'te düzenlenen olimpiyat oyunlarından men edilmesi hususunda yurt dışında girişimleri olduğunu anlatan Bekin, kendilerinin Gazze'deki soykırım konusunda büyük bir sorumluluk anlayışıyla hareket ettiklerini vurguladı.

Bekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini ve Yeniden Refah Partisini hedef alan sözlerine de tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile şu anda Meclis'teki birçok AK Parti'li milletvekilinden daha eski hukuku olduğunu kaydeden Bekin, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın nezaket sınırını aşarak, sokak jargonuyla hakkımızda asılsız ithamlarda bulunmaya kalkışmasını yadırgadığımızı ve milletin iradesine saygı duyması gerektiğini ve kendisini nezakete davet ettiğimizi özellikle ifade etmek istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi Milletvekili Doğan Bekin: İsrail'in yaptığı vahşetin hesabı sorulacak - Son Dakika

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