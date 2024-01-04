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Yeniden Refah Partisi Milletvekili Doğan Bekin, Müslüman ülkelerin İsrail'e ambargo uygulaması çağrısında bulundu - Son Dakika
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Yeniden Refah Partisi Milletvekili Doğan Bekin, Müslüman ülkelerin İsrail'e ambargo uygulaması çağrısında bulundu

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durdurulması için Müslüman ülkelerin bir an önce ABD ve İsrail'e yönelik ambargo uygulaması gerektiğini belirtti. Bekin, İran'daki terör saldırılarını kınayarak, İsrail'in savaş stratejilerini eleştirdi ve Müslüman ülkelerin İsrail'e karşı adım atmamasını eleştirdi.

Yeniden Refah Partisi Milletvekili Doğan Bekin, Müslüman ülkelerin İsrail\'e ambargo uygulaması çağrısında bulundu
04.01.2024 - 16:31,
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Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durdurulması için Müslüman ülkelerin bir an önce ABD ve İsrail'e yönelik ambargo uygulaması gerektiğini belirtti.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İran'ın Kirman kentinde gerçekleştirilen terör saldırılarını kınayarak, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diledi.

Kirman'daki saldırıdan önce İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Seyit Razi Musevi'nin Suriye'de, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'nin Lübnan'da İsrail saldırılarında öldürüldüğüne dikkati çeken Bekin, "Tüm bunlar, siyonist İsrail Başbakanı Netanyahu'nun savaşı geniş bir alana yayma ve ABD'yi doğrudan işin içine çekme planının bir sonucudur." diye konuştu.

İsrail'in önemli tarihçilerinden Prof. Dr. Moshe Zimmermann'ın Netanyahu yönetimini, "Nazi Almanyası"nın uyguladığı yöntemlerle eşleştirdiğini dile getiren Bekin, Netanyahu'nun büyük ölçüde güven erozyonuna uğradığını, Gazze'deki başarısızlığını örtbas edebilmek adına domino etkili stratejiler yönettiğini kaydetti. Bekin, Netanyahu yönetiminin kriz içerisinde kriz yöntemlerini kullanılarak, Orta Doğu'da yeni cepheler oluşturmak için ABD'yi de işin içine sokmaya çalıştığını söyledi.

Tüm yaşananlara rağmen Müslüman ülkelerin İsrail'e karşı tenkitten öte adımlar atamadığını ifade eden Bekin, "İslam coğrafyasında Müslüman ülkelerin gerekli önlemleri almak yerine sürekli toplantılar, yürüyüş ve mitingler düzenlemeleri ne yazık ki İsrail'in vahşetini durdurmamaktadır. Başta Türk yetkililer olmak üzere bütün bu coğrafyadaki 57 Müslüman ülkenin bir an önce harekete geçerek ABD ve İsrail'e ambargo uygulamasını bir kez daha vurguluyoruz." dedi.

Doğan Bekin, ABD tarafından yıllardır Sudan'a ambargo uygulandığını, Sudan halkının ambargo nedeniyle kredi kartı kullanamadığını, birçok ticari emtiayı ithal edemediğini öne sürerek, "Müslüman ülkelerin elindeki doğal gaz ve petrol gibi büyük kozlara rağmen Amerika'nın uyguladığı ambargolara karşı adım atamamaları, şiddet politikalarının uygulanmasına teşne olmaktadır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

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Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi Milletvekili Doğan Bekin, Müslüman ülkelerin İsrail'e ambargo uygulaması çağrısında bulundu - Son Dakika


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