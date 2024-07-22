Yeniden Refah Partisi Milletvekili Doğan Bekin: Uluslararası toplum İsrail'in Gazze'deki soykırımına sessiz kaldı - Son Dakika
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Politika

Yeniden Refah Partisi Milletvekili Doğan Bekin: Uluslararası toplum İsrail'in Gazze'deki soykırımına sessiz kaldı

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, İsrail'in Gazze'deki soykırımının acı bilançosu karşısında uluslararası toplumun suskunluğu tercih ettiğini vurguladı. Bekin, İsrail'in saldırılarına rağmen Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırılara son verilmesine hükmettiğini hatırlattı ve uluslararası toplumu duyarlı olmaya çağırdı.

22.07.2024 16:29
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Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, İsrail'in Gazze'deki soykırımının acı bilançosu karşısında uluslararası toplumun suskunluğu tercih ettiğini vurguladı.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Uluslararası Adalet Divanının (UAD), Güney Afrika'nın İsrail aleyhine açtığı "soykırım davasında" verdiği ihtiyati tedbir kararlarında "saldırılara son verilmesine" hükmettiğini hatırlatan Bekin, buna rağmen İsrail'in saldırılarına devam ettiğini vurguladı.

UAD'nin, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgaline ilişkin danışma görüşünde de işgalin "kalıcı" hale dönüştüğünün altının çizildiğine işaret eden Bekin, İsrail'deki bir televizyon kanalının yaptığı ankette Gazze'deki saldırıların son bulmasının istendiğini dile getirdi.

Bekin, uluslararası toplumun, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 7 Ekim 2023'ten itibaren Gazze'de uyguladığı soykırımın acı bilançosu karşısında suskunluğu tercih ettiğini dile getirdi.

Netanyahu'nun savaşı Orta Doğu'ya yayabilmek için çaba gösterdiğini söyleyen Bekin, Gazze'deki vahşet ve soykırım karşısında herkesi duyarlı olmaya çağırdıklarını bildirdi.

Kaynak: AA

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