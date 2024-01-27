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Yeniden Refah Partisi Seçimlere İddialı Giriyor - Son Dakika
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Yeniden Refah Partisi Seçimlere İddialı Giriyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin seçimlerin favori partisi olduğunu belirtti. Erbakan, Yozgat belediye başkan adayının irtibat bürosunun açılış törenine katıldı. Partinin üye sayısı ve adayların profilleriyle birlikte seçimlere iddialı girildiği vurgulandı. Erbakan, ahlaklı belediyecilik anlayışını başlatmak için Yeniden Refah'ın kazanmasının önemli olduğunu ifade etti.

Yeniden Refah Partisi Seçimlere İddialı Giriyor
27.01.2024 - 17:46,
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YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Yeniden Refah Partisi seçimlere iddialı giriyor ve seçimlerin favori partisi olarak giriyor elhamdülillah" dedi.

Erbakan, partisinin Yozgat belediye başkan adayı Kazım Arslan'ın seçim irtibat bürosunun açılış törenine katıldı. Erbakan, "Yeniden Refah Partimiz şu anda seçimlerin anahtar partisi haline gelmiş durumda. Türkiye'nin dört bir yanında kime sorsanız 'Oylar Yeniden Refah'a' diyor. Yeniden Refah Partimizin üye sayısı bu gerçeği resmi olarak ve matematik olarak ortaya koyuyor. Patronlarının desteğiyle, hazine yardımı alarak, devlet iktidar gücüyle, dış güçlerin desteğiyle, medya desteğiyle bu noktaya gelinmedi. Milli görüşün bereketiyle gelindi. Milletimiz milli görüş dönemini hatırlıyor ve o hizmetlere özlem duyuyor, yeniden Milli Görüş'ü istiyor, Yeniden Refah'ı istiyor. Bütün bunlarla birlikte adaylarımızın profilleri. Bursa'da, Düzce'de, Şanlıurfa'da, Elazığ'da, Samsun'da, Yozgat'ta ve inşallah yeni sürprizlerimiz de olacak. Bütün bu illerimizde Yeniden Refah Partisi seçimlere iddialı giriyor ve seçimlerin favori partisi olarak giriyor elhamdülillah" diye konuştu.

14 Mayıs genel seçiminde parti olarak başarı yakaladıklarını ve sürpriz gerçekleştirdiklerini ifade eden Erbakan, "Şimdi daha büyük sürprizi 31 Mart'ta gerçekleştireceğiz Allah'ın izniyle. 31 Mart'ta Yeniden Refah'ın kazanması neden önemli? Ahlaklı belediyecilik döneminin başlatılması için önemli. Ahlaklı belediyecilik; belediye başkanı kendi nefsini, kendi ismini, kendi cebini düşünerek değil, 'bu attığım adımın Allah karşısında hesabını verebilir miyim' diye düşünerek adım atması demek. Belediye başkanının, belediye makamını ticaret müessesesi olarak gördüğü değil, ibadet yeri olarak gördüğü bir belediyecilik demek ahlaklı belediyecilik. İnşallah 31 Mart'tan itibaren Yeniden Refah Partimizle bu belediyecilik anlayışını hem Yozgat hem de bütün Türkiye'de hakim kılacağız" dedi.

Kaynak: DHA
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