Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Üye sayımız 475 bine ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Üye sayımız 475 bine ulaştı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Üye sayımız 475 bine ulaştı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin üye sayısının bugün itibariyle 475 bine ulaştığını belirtti. Erbakan, Türkiye genelinde Yeniden Refah rüzgarının en güçlü şekilde estiğini ve seçimlerde oylarını arttıracak tek parti olduklarını söyledi.

16.03.2024 17:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, üye sayılarının bugün itibariyle 475 bine ulaştığını belirterek, "Doğusuyla batısıyla tüm Türkiye Yeniden Refah diyor. Yeniden Refah rüzgarı bütün Türkiye'de en güçlü şekilde esiyor" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin düzenlediği mitinge katılmak üzere Van'a geldi. Kentin Beşyol Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Erbakan, merhum liderleri Necmettin Erbakan'ın Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin insanına ayrı bir şefkat ve merhamet gösterdiğini hatırlattı. Yine merhum Erbakan'ın "Türk'ü Kürt'ten, Kürt'ü Türk'ten ayırırsan ortada ne Türk kalır, ne de Kürt kalır. Ama Türk ve Kürt bir olursa karşısında ne Amerika, ne İsrail durabilir" sözünü dile getiren Erbakan, "Mücahitler yuvası, imanlı, inançlı insanların diyarı Van'ımızda merhum liderimiz Erbakan hocamızı bir kez daha rahmetle anıyoruz. Onun bu sözleri sadece sözde kalmadı. Yapmış olduğu fabrikalar, hizmetler sadece Van'da değil, Cizre'de azot sanayi, Diyarbakır'da Türkiye Elektromekanik Sanayi (TEMSAN), Ergani'de çimento fabrikası, Muş'ta şeker fabrikası, bu bölgede üretime yönelik işsizliğin önlenmesine yönelik bir çivi çakılmışsa bunun altında Erbakan Hocamızın milli görüşün imzası var. Allah gani gani rahmet eylesin. 200'den fazla sanayi tesisinin temeli atıldı. 70'ten fazlası bütün engellemelere rağmen hizmete sokuldu. İşte bu ruh milli görüş ruhudur. Diyarbakır'ında 10 bin insanın çalışacağı TEMSAN Fabrikası'nı kurdu. Bugüne kadar o hamleler darbelerle, engellemelerle akamete uğratılmasaydı bugün Van'ın da Diyarbakır'ın da Bingöl'ün, Bitlis'in, Muş'un da Hakkari'nin de ne halde olacağını gelin siz düşünün" diye konuştu.

"Milli görüş mayasıyla çare olacağız"

Türkiye'de 85 milyona hizmet etmek, maddi ve manevi kalkınma hamlelerini hayata geçirmek için merhum liderleri Erbakan'ın anlayışıyla yola devam ettiklerini dile getiren Erbakan, "Sizler de yıllar boyu 40 seneden fazla Erbakan hocamızın milli görüşünü bağrınıza bastığınız gibi bugün de Yeniden Refah Partimizi ve bizleri bağrınıza basıyorsunuz. Biz de Erbakan hocamız gibi sizlere hizmetkar olacağız. O kalkınma hamlelerini, o projeleri yeni dönemde Yeniden Refahla hayata geçireceğiz inşallah. Erbakan hocamız döneminde olduğu gibi bugün de makam ve koltuk için değil, Allah rızası için çalışan kadrolarımız hazır elhamdülillah. Bu bölge halkını aynen yıllar boyu Erbakan hocamızın yaptığı gibi Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla bağrımıza basacağız. Hiçbir ayrım gözetmeksizin bu bölge insanı kalkınsın, işsiz kalmasın, alım gücü ve refah seviyesi arttırılsın. İşte bunun için 81 ilimize yüzlerce projemizi hayata geçireceğiz. Milli kaynak paketleriyle kaynak üreteceğiz. Aynen Erbakan hocamızın başbakanlığında olduğu gibi tek bütçeyle israfı önleyerek, faizden milyarlarca doları kurtaracağız. Bu milletin alım gücünü, refah seviyesini ve yaşam kalitesini arttıracağız. İşsizliğe, fakirliğe, yoksulluğa, açlığa inşallah milli görüş mayasıyla çare olacağız" şeklinde konuştu.

"Seçimlerde oylarını arttıracak tek parti Yeniden Refah Partisidir diyorlar"

Yeniden Refah Partisinin üye sayısının bugün itibariyle 475 bine ulaştığını ifade eden Erbakan, şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye'de bu hızla büyüyen başka bir parti yok. Günde 2 bin 500, ayda 75 bin üye ve adım adım geldik 500 bine dayandık. Cenabı Allah bereketini arttırsın. Millet Yeniden Refah diyor, meydanlar, caddeler, sokaklar Yeniden Refah diyor. Doğusuyla batısıyla tüm Türkiye Yeniden Refah diyor. Yeniden Refah rüzgarı bütün Türkiye'de en güçlü şekilde esiyor elhamdülillah. Seçimlerde oylarını arttıracak tek parti Yeniden Refah Partisidir diyorlar. Kim söylüyor bunu? Ben söylemiyorum. Gazeteciler, anket firmaları, siyaset bilimciler, yorumcular hatta rakip siyasi partilerdeki temsilciler söylüyor."

Erbakan, partisinin adaylarını tanıtarak destek istedi. - VAN

Kaynak: İHA

Fatih Erbakan, Türkiye, Partiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Üye sayımız 475 bine ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:10 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, sahte seçim afişlerine tepki gösterdi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, sahte seçim afişlerine tepki gösterdi
18:06 Avrupa Parlamentosu, Rusya’nın Romanya’ya altınları iade etmesini istedi Avrupa Parlamentosu, Rusya'nın Romanya'ya altınları iade etmesini istedi
16:19 Kocaeli’de uluslararası limanda 3 yükleme vinci devrildi Kocaeli'de uluslararası limanda 3 yükleme vinci devrildi
16:05 İliç’teki maden ocağında toprak altında kalan pikaba ulaşıldı İliç'teki maden ocağında toprak altında kalan pikaba ulaşıldı
15:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum’da Murat Kurum’a oy istedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da Murat Kurum'a oy istedi
16:43 Başkan Yazıcı, ilçeye bir okul daha kazandırdı Açılışa İmamoğlu’na yaptığı gönderme damga vurdu Başkan Yazıcı, ilçeye bir okul daha kazandırdı! Açılışa İmamoğlu'na yaptığı gönderme damga vurdu
15:57 Gümbür gümbür Süper Lig’e geliyorlar Arda Turan’ın takımından futbol dersi Gümbür gümbür Süper Lig'e geliyorlar! Arda Turan'ın takımından futbol dersi
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting alanında ağlayan genç kızı teselli etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting alanında ağlayan genç kızı teselli etti
15:20 Banu Parlak’ın güzellik merkezinin kurşunlanmasıyla ilgili Polat çiftine 8 yıla kadar hapis talebi Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasıyla ilgili Polat çiftine 8 yıla kadar hapis talebi
15:09 İntihar girişiminde bulunan şahsa böyle öğüt verdi: Atlarsan ne olacak, orada zaten yanacaksın İntihar girişiminde bulunan şahsa böyle öğüt verdi: Atlarsan ne olacak, orada zaten yanacaksın
15:06 İsmail Kartal kara kara düşünüyor Fenerbahçe, Trabzon’da diken üstünde oynayacak İsmail Kartal kara kara düşünüyor! Fenerbahçe, Trabzon'da diken üstünde oynayacak
15:04 Metro açılışında Kur’an-ı Kerim’li tepki Alandaki öfkeli kalabalığı İmamoğlu sakinleştirdi Metro açılışında Kur'an-ı Kerim'li tepki! Alandaki öfkeli kalabalığı İmamoğlu sakinleştirdi
14:34 Turgut Altınok’un sahip olduğu arsalardan biri Avrupa’da 2 ülkeden büyük Turgut Altınok'un sahip olduğu arsalardan biri Avrupa'da 2 ülkeden büyük
14:05 Binlerce etkileşim aldı Herkes, İsmail Kartal’ın kura çekimindeki halini konuşuyor Binlerce etkileşim aldı! Herkes, İsmail Kartal'ın kura çekimindeki halini konuşuyor
13:44 Ayasofya’da provokasyon Yunan turist bayrak açıp fotoğrafı da skandal bir notla paylaştı Ayasofya'da provokasyon! Yunan turist bayrak açıp fotoğrafı da skandal bir notla paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2024 18:32:05. #1.11#
SON DAKİKA: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Üye sayımız 475 bine ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement