Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde aday olacağını açıkladı

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, 31 Mart seçimlerinde yeniden aday gösterilmesinin ardından açıklamada bulundu. İstikrarlı çalışmaların devam edeceğini belirten Aydın, "Hiç kuşku yok ki, 14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 seçimlerinde kazanan hem şanlı devletimiz, hem de aziz milletimiz olmuştur. Bu kazanımın 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde de aynısıyla sandığa yansıması, merkezi yönetimden yerel yönetimlere uzanan hat boyunca Türkiye'nin gücüne güç katacaktır" dedi.

Yenişehirli vatandaşlara seslenen Aydın, "Cumhur İttifakı'mızın ortaya koyduğu 2053 ve 2071 hedeflerine giden yolda önemli bir kilometre taşı olan 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde; Osmanlı Devleti'nin banisi Osman Gazi'nin kurduğu, ilk başşehir Yenişehir'de yeniden şahsımı belediye başkan adaylığıyla görevlendiren başta Genel Başkanım Dr. Devlet Bahçeli olmak üzere Genel Sekreterimiz İsmet Büyükataman, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Edip Semih Yalçın, Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Feti Yıldız, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sadir Durmaz, Bursa Milletvekilimiz Fevzi Zırhloğlu, İl Başkanımız Muhammet Tekin ve İlçe Başkanımız Arif Eren'in şahsında tüm teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum. Böylesine önemli bir sorumluluk ve görevde bizleri yönlendiren, cesaretlendiren, güç ve yetki veren Yenişehirli hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı özellikle dile getirip, şu vurguyu yapmak istiyorum: Hiç kuşku yok ki, 14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 seçimlerinde kazanan hem şanlı devletimiz hem de aziz milletimiz olmuştur. Bu kazanımın 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde de aynısıyla sandığa yansıması, merkezi yönetimden yerel yönetimlere uzanan hat boyunca Türkiye'nin gücüne güç katacaktır" diye konuştu. - BURSA