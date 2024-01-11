 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde aday olacağını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde aday olacağını açıkladı

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, 31 Mart seçimlerinde yeniden aday gösterilmesinin ardından açıklamada bulundu. Aydın, istikrarlı çalışmaların devam edeceğini belirterek, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde kazanmanın Türkiye'nin gücüne güç katacağını vurguladı. Aydın ayrıca, Cumhur İttifakı'nın 2053 ve 2071 hedeflerine giden yolda önemli bir kilometre taşı olan bu seçimde görevlendirilmesinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde aday olacağını açıkladı
11.01.2024 - 10:36,
Abone Ol

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, 31 Mart seçimlerinde yeniden aday gösterilmesinin ardından açıklamada bulundu. İstikrarlı çalışmaların devam edeceğini belirten Aydın, "Hiç kuşku yok ki, 14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 seçimlerinde kazanan hem şanlı devletimiz, hem de aziz milletimiz olmuştur. Bu kazanımın 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde de aynısıyla sandığa yansıması, merkezi yönetimden yerel yönetimlere uzanan hat boyunca Türkiye'nin gücüne güç katacaktır" dedi.

Yenişehirli vatandaşlara seslenen Aydın, "Cumhur İttifakı'mızın ortaya koyduğu 2053 ve 2071 hedeflerine giden yolda önemli bir kilometre taşı olan 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde; Osmanlı Devleti'nin banisi Osman Gazi'nin kurduğu, ilk başşehir Yenişehir'de yeniden şahsımı belediye başkan adaylığıyla görevlendiren başta Genel Başkanım Dr. Devlet Bahçeli olmak üzere Genel Sekreterimiz İsmet Büyükataman, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Edip Semih Yalçın, Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Feti Yıldız, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sadir Durmaz, Bursa Milletvekilimiz Fevzi Zırhloğlu, İl Başkanımız Muhammet Tekin ve İlçe Başkanımız Arif Eren'in şahsında tüm teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum. Böylesine önemli bir sorumluluk ve görevde bizleri yönlendiren, cesaretlendiren, güç ve yetki veren Yenişehirli hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı özellikle dile getirip, şu vurguyu yapmak istiyorum: Hiç kuşku yok ki, 14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 seçimlerinde kazanan hem şanlı devletimiz hem de aziz milletimiz olmuştur. Bu kazanımın 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde de aynısıyla sandığa yansıması, merkezi yönetimden yerel yönetimlere uzanan hat boyunca Türkiye'nin gücüne güç katacaktır" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Davut Aydın, Yenişehir, Aydın, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde aday olacağını açıkladı - Son Dakika


11:26
Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı
11:11
2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı 14'ten 12'ye düşürülecek 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı 14'ten 12'ye düşürülecek
10:45
Epstein'ın fuhuş ağının patlak vermesi sonrası Vadi'deki sahne akıllara geldi Epstein'ın fuhuş ağının patlak vermesi sonrası Vadi'deki sahne akıllara geldi
10:27
Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi için biletler satışa çıktı! Binlerce liralık biletler dakikalar içinde bitti Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi için biletler satışa çıktı! Binlerce liralık biletler dakikalar içinde bitti
10:24
Dolar 30 TL'yi aştı Dolar 30 TL'yi aştı
10:19
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1961 lira seviyelerinde işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1961 lira seviyelerinde işlem görüyor
10:17
MİT programında fotoğraf bilmecesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hesabından paylaşılan kareler kısa sürede silindi MİT programında fotoğraf bilmecesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hesabından paylaşılan kareler kısa sürede silindi
10:12
Ne edep kaldı ne haya! TikTok'ta yayın açan kadının para için yapmadığı kalmadı Ne edep kaldı ne haya! TikTok'ta yayın açan kadının para için yapmadığı kalmadı

Son Dakika
11:26 Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı
11:11 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı 14'ten 12'ye düşürülecek
10:45 Epstein'ın fuhuş ağının patlak vermesi sonrası Vadi'deki sahne akıllara geldi
10:27 Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi için biletler satışa çıktı! Binlerce liralık biletler dakikalar içinde bitti
10:24 Dolar 30 TL'yi aştı
10:17 MİT programında fotoğraf bilmecesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hesabından paylaşılan kareler kısa sürede silindi
10:19 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1961 lira seviyelerinde işlem görüyor
10:12 Ne edep kaldı ne haya! TikTok'ta yayın açan kadının para için yapmadığı kalmadı
10:03 Fatih Terim ilk derbi sınavından istediği sonucu alamadı
10:01 Sınavda 100 alan öğrencisini evine çağırıp istismar eden öğretmene 12 yıl hapis cezası verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 11:51:49. #1.12#
SON DAKİKA: Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde aday olacağını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement