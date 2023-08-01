Yerel seçim öncesi zaman daralıyor! İmamoğlu'nun önünde 3 seçenek var, haftaya kararını açıklayacak - Son Dakika
Üye Girişi

Yerel seçim öncesi zaman daralıyor! İmamoğlu'nun önünde 3 seçenek var, haftaya kararını açıklayacak

01.08.2023 09:11

CHP'de değişim mesajları vererek yeni bir yol açan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hala açık bir şekilde genel başkanlığa aday olup olmayacağını açıklamadı. Yerel seçimlere aylar kala İBB başkanlığı adaylığı da muamma. Attığı adımlar merakla takip edilirken İmamoğlu'nun önünde 3 seçenek olduğu değerlendiriliyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim yenilgisinin ardından CHP'de değişim fırtınasını başlatan isim oldu. Ancak açıkça CHP genel başkanlığına adaylığını ilan etmeyen İmamoğlu'nun ne yapacağı merakla bekleniyor. İmamoğlu'nun ya İBB başkanlığına yeniden aday olacağı, ya da genel başkanlık mücadelesi vereceği ya da İBB'nin başında kalıp Özgür Özel'i CHP'nin başına geçirerek ortak bir yol izleyeceği öngörülüyor.

HER YOLUN BİR ZORLUĞU VAR

İBB başkanlığı ya da CHP genel başkanlığı arasında bir yol ayrımında olan Ekrem İmamoğlu'nn önündeki 3 seçenek de zorlu görünüyor. Sözcü'den İsmail Saymaz'a göre ilk yol, İBB Başkan­lığına aday ol­mak. Ancak İmamoğlu kazanmak için ittifak oylarına da ihtiyacı olacak.

İkinci yol ise CHP liderliğine aday olmak. Bu da kurultayda açıkça Kılıçdaroğlu ile çarpışmak demek. Ve bakıldığında gerekli olan delegelerin çoğunluğu Kılıçdaroğlu'ndan yana görünüyor.

Üçüncü yol ise Özgür Özel'le ortak bir yol yürümekten geçiyor. Kulislerde İma­moğlu'nun değişimin fiili lideri olduğu, ancak İBB'yi teslim etmemek adına CHP'nin genel başkanlığını Özel'in üstleneceği bu senaryo sıklıkla dillendiriliyor.

HAFTAYA AÇIKLAYACAK

Seçim ve kurultay öncesinde vakit daralırken İmamoğlu, üç senaryodan birini tercih ederek 1 hafta içerisinde yol haritasını kamuoyu ile paylaşacak.

YORUMLAR
500

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Yerel seçim öncesi zaman daralıyor! İmamoğlu'nun önünde 3 seçenek var, haftaya kararını açıklayacak - Son Dakika


Son Dakika
09:22 Vegan sosyal medya fenomeni Zhanna Samsonova açlıktan öldü
08:52 Yerel seçim öncesi zaman daralıyor! İmamoğlu'nun önünde 3 seçenek var, haftaya kararını açıklayacak
08:47 Yerel seçim öncesi zaman daralıyor! İmamoğlu'nun önünde 3 seçenek var, haftaya kararını açıklayacak
08:46 Sanatçı Gökhan Sezen kısmi felç geçirdi
08:41 Ünlü sanatçı Gökhan Sezen, kısmi felç geçirdi
05:26 20 üniversiteye yeni rektör atandı
05:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 20 üniversiteye yeni rektör atandı
03:37 PMYO'ya 2 bin erkek, 500 kadın öğrenci alımı ilan edildi
03:35 Polis Meslek Yüksekokullarına 2.500 öğrenci alınacak! İşte başvuru tarihleri ve şartlar
00:30 Gece yarısı akaryakıta zam! Motorinin litresi 36 lirayı aştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2023 09:27:22. #1.13#
SON DAKİKA: Yerel seçim öncesi zaman daralıyor! İmamoğlu'nun önünde 3 seçenek var, haftaya kararını açıklayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement