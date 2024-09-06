Yerel seçimlerden bu yana ilk! Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel'in uykularını kaçırabilir - Son Dakika
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Politika

Yerel seçimlerden bu yana ilk! Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel'in uykularını kaçırabilir

Yerel seçimlerden bu yana ilk! Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel\'in uykularını kaçırabilir

Metropoll'ün son yayımladığı ankete göre, yerel seçimlerden bu yana CHP ilk kez birinci parti olma özelliğini kaybetti. Oylarını yüzde 4,6 artıran AK Parti 22,7 ile uzun bir aradan sonra birinci parti oldu. İkinci sıradaki CHP'nin oyu ise yüzde 4,2 kayıp yaşayarak 19,3'te kaldı.

06.09.2024 22:17
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Metropoll'ün son yayımladığı ankette CHP açısından endişe verici sonuçlar yer aldı. Yerel seçimlerden bu yana ilk kez bir ankette zirveyi kaybeden CHP'nin oy oranı yüzde 19,3'e geriledi. Oylarını yüzde 4,6 artıran AK Parti ise 22,7 oran ile birinci parti oldu.

CHP SEÇİMLERDEN SONRA İLK KEZ BİR ANKETTE İKİNCİ OLDU

Metropoll Araştırma," Türkiye'nin Nabzı" Ağustos raporunu yayınladı. Rapora göre, 31 Mart'ta sandıktan zaferle çıkan CHP, yerel seçimlerden sonra ilk kez bir ankette ikinci sıraya geriledi.

AK PARTİ ZİRVEDE

Ankette AK Parti'nin oylarını yüzde 4,6 artırarak 22,7'ye çıkardığı görüldü. Kararsızların da oyları dağıtıldığında AK Parti'nin oyu yüzde 33'e kadar yükseldi.

ANA MUHALEFETİN OYLARINDA YÜZDE 4,2'LİK ERİME

İkinci sıradaki CHP'nin oylarında yüzde 4,2'lik bir erime kaydedildi. CHP'nin oyu kararsızlar dağıtılmadan yüzde 19,3, kararsızlar dağıtıldığında ise yüzde 28,2 oldu.

Yerel seçimlerden bu yana ilk! Son anketten çıkan çıkan sonuçlar Özgür Özel'in uykularını kaçırabilir



Diğer partilerin oy oranları ise, kararsızlar da dağıtıldığında şu şekilde:

DEM: Yüzde 10,1

MHP: Yüzde 7

İYİ Parti: Yüzde 5,3

YRP: Yüzde 5,1

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, MetroPOLL, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Yerel seçimlerden bu yana ilk! Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel'in uykularını kaçırabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (43)

  • Ha Ye: DAVUTOĞLU GELECEK HALK HUZUR BULACAK 19 372 Yanıtla
    huseyin ergun: Davutoğlunda gelecek yok. 5 0 Ayhan Sevilir: He Ya.. 5 0 Celil Başer: hoşt 4 0 Murat Çevre: YAV. HE HE 4 0
  • Beşiktaş 1903: Akp ye yakın anket şirketi beni yüksek gösterecek hali yok 204 151 Yanıtla
    Şbn Şbn: Sen gelde ben seni yüksekte gösterim 3 6
  • Şbn Şbn: REİS demek Türkiye demek herkes seve sevvvv kabul edecek 114 181 Yanıtla
  • Çelikk: Niye Uykusu Kaçsın Uyur Gezer Adam 136 100 Yanıtla
  • yavuz d: metropoll halbuki muhalefete yakin bir sirket Alla alla 138 48 Yanıtla
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