Yerlikaya\'dan Çavuşoğlu Ailesine Taziye Ziyareti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası için taziye ziyaretinde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybeden AK Parti Milletvekili ve önceki dönem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu için bugün mevlit okutuldu. Saat 11.00'de Gazipaşa Havalimanına iniş yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya taziye için Alanya'nın Türkler Mahallesinde bulunan Mevlüt Çavuşoğlu'un babasının evine geldi. Taziye evinde okutulan mevlit duasına katılan Ali Yerlikaya taziye ve duanın ardından Alanya'dan ayrıldı. - ANTALYA