Yeşil Sol Parti TBMM grup yönetimini belirledi - Son Dakika
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Yeşil Sol Parti TBMM grup yönetimini belirledi

02.06.2023 13:10

Yeşil Sol Parti'nin Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, grup başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Hakkı Saruhan Oluç oldu. Parti listesinden seçilen milletvekilleri TBMM grup yönetimini belirledi. İdare Amiri ise Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan oldu.

Halkların Demokratik Partisi (HDP), milletvekilleri ilk toplantısını gerçekleştirdi. Yeşil Sol Parti Eş Sözcüleri Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İbrahim Akın ile HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan'ın başkanlık ettiği tanışma ve yeni dönemi değerlendirme toplantısında partinin grup yönetimi de belirlendi.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER TBMM BAŞKAN VEKİLİ OLDU

Önceki dönem grup başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç'un grup başkanvekilliğine devam etmeleri benimsendi. Meclis İdare Amirliği görevini Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan, TBMM Başkan vekilliğini ise İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yürütmesi kararlaştırıldı.

AYDA BİR KEZ, ÜÇ GÜN SÜREYLE YÖNETECEK

Meclis içtüzüğüne göre siyasi partiler milletvekili sayısına Meclis Başkanlık Divanı'na üye veriyor. TBMM Başkanvekilleri AK Parti-CHP-HDP ve MHP'ye düşüyor. Önder ayda bir kez ve üç gün süreyle TBMM Genel Kurulunu yönetecek, Meclis protokolünde de ön sırada yer alacak. Ayrıca kırmızı plakalı makam aracı tahsis edilecek.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Politika Yeşil Sol Parti TBMM grup yönetimini belirledi - Son Dakika


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