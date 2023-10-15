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Yeşiller Sol Partisi Kongresinde 4 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

Yeşiller Sol Partisi Kongresinde 4 Kişi Gözaltına Alındı

Son Güncelleme: 15.10.2023 17:31

Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Yeşiller Sol Partisi'nin 4'üncü Olağan Kongresinde bölücü terör örgütü lehine slogan atılması ve elebaşısının posterinin açılması eylemleriyle ilişkili olarak 4 kişi gözaltına alındı.

Yeşil Sol Parti kongresinde yüzlerini kapatan 2 kişi, terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açtı. Konuyla ilgili 4 kişi gözaltına alınarak haklarında adli tahkikat başlatıldı.

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) 4. Olağan Büyük Kongresi, Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. 4. Olağan Büyük Kongre'de, Divan Başkanlığına Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş seçildi.

ÖCALAN POSTERİ AÇTILAR

Bu arada kongrenin yapıldığı salonda sahneye çıkan yüzleri kapalı 2 genç, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açtı. Bir süre sahnede kalan 2 kişi, daha sonra alandan uzaklaştı.

Yeşiller Sol Partisi kongresinde Öcalan posteri açılmasıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı

GÖZALTINA ALINDILAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "15.10.2023 tarihinde ilimizde gerçekleştirilen Yeşiller ve Sol Gelecek Partinisinin Olağanüstü Kongresinde, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ele başının posterinin açılması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış, verilen talimatlara istinaden posterleri açan iki şüpheli tespit edilerek yakalanmış ve gözaltına alınmışlardır." denildi.

GÖZALTI SAYISI 4'E ÇIKTI

Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlimizde bugün Yeşiller Sol Partisi tarafından yapılan 4'üncü Olağan Kongrede bölücü terör örgütü lehine slogan atılması ve elebaşısının posterinin açılması eylemleriyle ilişkili olarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 4 kişi gözaltına alınarak haklarında adli tahkikat başlatılmıştır" denildi.

Kaynak: DHA

Ankara Valiliği, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Yeşiller Sol Partisi Kongresinde 4 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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