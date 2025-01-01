Yeşilyurt Belediye Başkanı Geçit, Yeni Yılı Konteyner Kentlerde Geçirenlerle Kutladı - Son Dakika
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Politika

Yeşilyurt Belediye Başkanı Geçit, Yeni Yılı Konteyner Kentlerde Geçirenlerle Kutladı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Geçit, Yeni Yılı Konteyner Kentlerde Geçirenlerle Kutladı

Prof. Dr. İlhan Geçit, yeni yılın ilk saatlerinde konteyner kentlerde yaşayan vatandaşları ziyaret ederek yılbaşı kutlaması gerçekleştirdi. 2025 yılının Yeşilyurt için önemli bir atılım yılı olacağını vurgulayan Geçit, bölgedeki güvenlik ve huzur için çalışan kamu görevlilerine teşekkür etti.

01.01.2025 14:27  Güncelleme: 14:31
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Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, yeni yılın ilk saatlerinde konteyner kentlerde yaşayan vatandaşların yanı sıra İkizce Polis Kontrol Noktasını ziyaret etti. Başkan Geçit, 2025 yılının Yeşilyurt İlçesi için atılım yılı olacağını, teslim edilecek deprem konutları ve işyerleriyle birlikte geleceğe daha umutla ve güvenle bakan Yeni Yeşilyurt'un sağlam temellerini hep birlikte atacaklarını söyledi.

Yoğun çalışma temposuna rağmen bulduğu her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeye önem veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, bu geleneğini yılbaşı gecesinde de sürdürdü.

AK Parti Yeşilyurt İlçe Kadın Kolları Başkanı Yurdanur Mut ve Malatya Muhtarlar Dernek Başkanı Şahin Demirci ile birlikte depremzede ailelerin ikamet ettiği konteyner kentleri ziyaret ederek vatandaşların yeni yılını tebrik eden Başkan Geçit daha sonra İkizce Polis Kontrol Noktasını ziyaret ederek 7/24 görev başında olan polis ekiplerine tatlı ikram edip, yeni yıllarını kutladı.

Yeşilyurt'un huzuru, sağlığı ve güvenliği için gece gündüz demeden fedakarca çalışan asker, polis ve sağlık çalışanlarına teşekkürlerini sunan Başkan Geçit, 2025 yılının tüm dünyaya barış, sevgi, kardeşlik ve huzur getirmesi temennisinde bulunurken, "2024 yılının son saatlerinde konteyner kentlerde kalan değerli hemşehrilerimizi ve bizlerin güvenliği için fedakarca çalışan polislerimizi ziyaret ederek yeni yıllarını kutlayıp samimi sohbetlerine dahil olduk. Vatandaşlarımızın güvenliği ve huzuru için fedakarca çalışan askerlerimize ve polislerimiz başta olmak üzere yeni yıla görevleri başında giren tüm kamu kurum temsilcilerine emekleri ve gayretleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Geçit, konuşmasının devamında yeni yılın yeni umutlar, yeni başlangıçlar olduğuna vurgu yaparken, 2025 yılında Yeşilyurt'u ayağa kaldıracak çok sayıda yatırımı gerçeğe dönüştüreceklerini belirtti. Yeşilyurt Belediye olarak vatandaşların huzur ve refahı için 2024 yılında yaptıkları çalışmalara yeni yılda yenilerini ekleyeceklerinin sözünü veren Başkan Geçit, "2025 yılında yine çözüm odaklı ve katılımcı belediyecilik anlayışıyla hareket ederek toplumun tüm kesimlerinin destekleriyle Yeşilyurt'umuzu daha ileriye taşıyacağız. Bizler gelecekten hep umutlu olduk, birlikte hareket ederek birbirimize inanarak ve güvenerek yaşadığımız sıkıntıları bertaraf edeceğiz. 'Birlikte Yeniden Yeşilyurt' diyerek başlattığımız hizmetlerimize yeni yılda daha fazlasını ekleyeceğiz, çok çalışacağız ve beklentilere en güzel yatırımlarla karşılık vereceğiz. 2024 yılın son, yeni yılın ilk saatlerinde dünyaya gelen bebeklerimize ise sağlık dolu bir ömür diliyorum, çocuklarını kucaklarına alan tüm ailelerimize hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Yeni yılın şehrimize, ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa huzur, barış, sağlık ve kardeşlik getirmesini temenni ediyorum" şeklinde konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yeşilyurt Belediye Başkanı Geçit, Yeni Yılı Konteyner Kentlerde Geçirenlerle Kutladı - Son Dakika

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