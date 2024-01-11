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Yeşilyurt Belediyesi, Filistin'e Kıyafet Yardımı Yapacak - Son Dakika
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Yeşilyurt Belediyesi, Filistin'e Kıyafet Yardımı Yapacak

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Kiltepe Mahallesinde bulunan Yeşilyurt Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezindeki Hazır Giyim Kursunda üretilen kıyafetlerin Filistin'de zor şartlar altında yaşamını sürdürmeye çalışan savaş mağdurlarına gönderileceğini söyledi. Kursiyerler, İsrail'in saldırıları altında hayatta kalmaya çalışan Filistin halkı için kıyafet üretiyor. Yeşilyurt Belediye Başkanı, Filistin halkının yanında olduklarını ve kıyafet yardımında bulunacaklarını belirtti.

Yeşilyurt Belediyesi, Filistin\'e Kıyafet Yardımı Yapacak
11.01.2024 - 12:14,
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Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Kiltepe Mahallesinde bulunan Yeşilyurt Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezindeki Hazır Giyim Kursunda üretilen kıyafetlerin Filistin'de zor şartlar altında yaşamını sürdürmeye çalışan savaş mağdurlarına gönderileceğini söyledi.

Yeşilyurt Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezi Hazır Giyim Kursuna katılan kursiyerler, İsrail'in kanlı saldırıları ve bombardımanlar altında hayatta kalma mücadelesi veren Filistin'de ki mazlum ve mağdur insanlar için makina başına geçti.

Geçtiğimiz yıl yaşanan deprem felaketlerinden sonra hem deprem stresinden uzaklaşmak hem de ev bütçelerine katkı sunmak amacıyla Hazır Giyim Kursuna katılarak meslek sahibi olma yolunda büyük bir mesafe kat eden kursiyerler, Yeşilyurt Belediyesi tarafından sağlanan kumaşlardan ürettikleri kıyafetleri, zor günlerden geçen Filistin halkına gönderecek.

Yeşilyurt Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezi Hazır Giyim Kursunu ziyaret eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, örnek bir davranış sergileyen usta öğreticileri ve kursiyerleri tebrik etti.

Kiltepe Mahalle Muhtarı Celal Demirtaş ile birlikte Hazır Giyim Kursunda üretimine başlanan kıyafetleri inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Filistin halkının asla yalnız olmadığını söyledi.

Filistin'deki savaş mağdurlarına kıyafet yardımında bulunacaklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "7 Ekim 2023 tarihinden bugüne kadar Gazze'de, Kudüs'te ve Filistin'de soykırım yaparak orada bulunan kardeşlerimizi dünyanın gözü önünde katleden katil İsrail'i ve destekçilerini buradan bir kez daha en sert bir şekilde kınıyoruz. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta kendi gücümüz ve imkanlarımız doğrultusunda Filistin halkının yanında yer aldığımızı göstermek amacıyla hazır giyim kursumuzda üretilen kıyafetleri İsrail'in zulmü altında bulunan Filistin'li kardeşlerimize gönderme kararı aldık. Kiltepe mahallemizdeki Yeşilyurt Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezimizde açılan Hazır Giyim Kursumuza katılan kadınlarımıza temin ettiğimiz kumaşları verdik, onlarda makinaların başına geçerek Filistin'deki kardeşlerimiz için kıyafet dikiyorlar. Her yaş grubuna yönelik dikimi yapılan kıyafetler ve eşofman takımları paketlenerek Filistin'e gönderilmek üzere hazır hale getirilecek. Havaların soğuduğu bugünlerde bir nebzede olsa orada zulüm altındaki kardeşlerimizin yanında yer almaya çalışıyoruz. Bugünde Regaib Kandili ve Üç Ayların başlangıcı, Rabbim zulüm ve baskı altında olan Gazze'li kardeşlerimizin yardımcısı olsun, dualarımız onlarla birliktedir. Savaşın bir an önce sona ermesini, bölgeye huzur ve barış gelmesini temenni ediyoruz. Bizler her zaman Gazze'de, Kudüs'te ve Filistin'de yaşayan kardeşlerimizin yanındayız, elimizden ne gelirse yapmaya hazırız. Buradaki usta öğreticilerimize ve kursiyerlerimize canı gönülden şükranlarımı sunuyorum, çok ulvi ve özel bir iş yapıyorlar, hepsini kutluyorum. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Yeşilyurt Belediyesi, Filistin'e Kıyafet Yardımı Yapacak - Son Dakika


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