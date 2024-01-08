Yeşilyurt Belediyesi, İhtiyaç Sahibi Ailelere Un Yardımı Yapıyor

Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü ile Tarım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan ortak bir çalışmayla hasadı yapılan buğdaylar, değirmende un haline dönüştürülüp Emanet Çarşısına kayıt yaptıran ihtiyaç sahibi ailelere paketler halinde dağıtılıyor.

Yeşilyurt Belediyesi'nden sosyal yardımlaşma hizmetlerine örnek gösterilecek bir hizmet daha gerçeğe dönüştü. 'Gönül Belediyeciliği' hizmetlerinde örnek alınacak hizmetlerine her geçen gün bir yenisini daha ekleyen Yeşilyurt Belediyesi, Emanet Kart sahibi ihtiyaç sahibi ailelere bu kez de un yardımına başladı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın talimatının ardından Tarımsal Üretim ve AR-GE Sahasında hasadı yapılan buğdaylar, değirmende un haline dönüştürülüp Emanet Çarşısına kayıt yaptıran ihtiyaç sahibi ailelere paketler halinde dağıtılmaya başlandı. Bölgenin en büyük sosyal yardımlaşma noktası olan Yeşilyurt Belediyesi Emanet Çarşısı aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelerin her türlü ihtiyacını karşıladıklarını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Emanet Çarşıda devam eden yardım faaliyetlerini yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerinde hassasiyetle durduğu 'Gönül Belediyeciliği' hizmetlerine örneklik teşkil edecek hizmetlerine ve projelerine bir yenisini daha eklediklerini ifade etti.

Malatya'da ihtiyaç sahibi ailelerin her zaman yanında yer aldıklarını hatırlatan Başkan Çınar, "Sosyal Yardım İşler Müdürlüğümüze ait Emanet Çarşımızda ihtiyaç sahibi ailelerimize gıdadan temizliğe, yiyecekten giyeceğe kadar her türlü yardımda bulunuyoruz. Burası planlı ve sistemli yardımla neticesinde bölgemizin en büyük sosyal yardımlaşma noktasına dönüştü. İhtiyaç sahibi ailelerimiz kendilerine verilen Emanet Kart ile buraya gelerek belirli bir planlama çerçevesinde istediği ürünü rahat bir şekilde alabiliyor. Şehrimize ve ilçemizde ihtiyaç sahibi kim varsa onun elinden tutmaya, ihtiyaçlarını karşılamaya aralıksız devam ediyoruz. 'Gönül Belediyeciliği' hizmetlerinde çok büyük mesafeler aldık, bu alanda çok etkin ve kararlı çalışıyoruz. İnsanların gönlüne ve yüreğine hitap eden hizmetler, bütün hizmetlerin öncüsüdür. Bilindiği üzere geçen yıl yaşadığımız deprem felaketinden sonra burası sosyal yardımların merkezi olmuştu. AFAD ve Kızılay ile ortaklaşa çalışarak yurt içi ve yurt dışından gelen yardım malzemelerini depremzede ailelere ulaştırmıştık. Burası hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında manevi bir köprü kurmaktadır. Kurduğumuz sistem sayesinde; Valiliğimiz, Kaymakamlığımız, Sivil Toplum Kuruluşlarımız, Meslek Örgütlerimiz ve muhtarlarımızla kurduğumuz uyumlu ve koordineli çalışmalar neticesinde ihtiyaç sahiplerini önce belirliyoruz sonra ekiplerimiz araştırıyor ve akabinde gerek bizim temin ettiğimiz gerekse de hayırseverlerimiz tarafından bağışlanan yardımları yerine ulaştırıyoruz. Sosyal yardım faaliyetlerimizin başarıyla hayata geçmesine katkı sunan bütün kamu, kurumlarımıza, muhtarlarımıza ve hayırseverlerimize şükranlarımı sunuyorum. Bizim için güzel bir söz ve dua yeter, burada iyilik dağıtarak çok dua alıyoruz. Sosyal yardımlarımızın hemşehrilerimize ulaşmasında aktif, dinamik ve başarılı bir çalışma yürüten Sosyal Yardım İşler Müdürlüğümüzün değerli çalışanlarına ise bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.

Sosyal yardımlara un dağıtımlarını da eklediklerini sözlerine ekleyen Başkan Çınar, " Tarımsal Üretim ve AR-GE Sahasın da hasadını yaptığımız buğdaylarımızı değirmende una dönüştürüp, paketler haline getirildikten sonra Emanet Kart sahibi hemşehrilerimize burada dağıtıyoruz. Buradan yardım alan hemşehrilerimize yardım malzemelerinin yanına un paketlerini de ekleyerek, yardım miktarını artırmış oluyoruz. Burada paketlenerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan unlarımızın doğal ve organik ürün olmasının yanında kendi üretimimiz olması da bizleri ayrıca gururlandırmaktadır. Belediye olarak bir yandan bereketli topraklarımızdan güzel ve verimli ürünler toplarken diğer taraftan da bu doğal ürünleri ihtiyaç sahipleriyle de paylaşıyoruz. Bu güzel ve anlamlı organizasyonun başarıyla hayata geçmesinde emek sarf eden Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü ile Tarım Hizmetleri Müdürlüğümüze teşekkürlerimi sunuyorum. İhtiyaç sahibi hemşerilerimizin her daim yanlarındayız, kapılarımız sonuna kadar açıktır, buraya gelerek başvurularını yapabilirler bizlerde elimizdeki imkanlar ölçüsünde hangi yardıma ihtiyaç varsa onu yerine getirmek için elimizden geleni yaparız" diye konuştu. - MALATYA