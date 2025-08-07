Yeşilyurt'ta Kentsel Dönüşüm Projesi Devam Ediyor - Son Dakika
Yeşilyurt'ta Kentsel Dönüşüm Projesi Devam Ediyor

Yeşilyurt\'ta Kentsel Dönüşüm Projesi Devam Ediyor
07.08.2025 12:05  Güncelleme: 12:07
Yeşilyurt Belediyesi, deprem dayanıklılığı ve afetlere dirençliliği hedefleyen Yeşil Yaşam Evleri projesinin C ve D bloklarını Aralık ayında tamamlamayı planlıyor. Başkan Geçit, kentsel dönüşümün sadece binaları değil, yaşam alanlarını da dönüştürdüğünü vurguladı.

Yeşilyurt İlçesinde 'depreme dayanıklı, afetlere dirençli ve güvenilir yaşam alanları' oluşturma hedefiyle Yeşilyurt Belediyesinin kendi öz kaynaklarıyla inşa ettirdiği Turgut Özal Mahallesi kentsel dönüşüm alanındaki Yeşil Yaşam Evlerinde A ve B Blokların teslim edilmesinden sonra C ve D Blokların tamamlanması için titiz bir çalışma yürütülüyor.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Atay ve Sabri Akın ile birlikte Yeşil Yaşam Evleri (Kentsel Dönüşüm) inşaat alanında incelemelerde bulunup, konutların iç ve dış yapım süreçleri hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

Vatandaşların daha güvenli, modern ve yaşanabilir konutlarda yaşamlarını sürdürebilmesi için kentsel dönüşüm yatırımlarının önemli olduğunu söyleyen Başkan Geçit, toplam 168 konut ile 10 dükkanın olduğu Yeşil Yaşam Evleri (Kentsel Dönüşüm) projesinin göreve geldikleri zaman yüzde 45 seviyesinde olduğunu, ilk etapta A ve B Blokları hak sahiplerine teslim ettiklerini, kalan iki bloğu da Aralık ayında teslim etmek için inşaat alanında hummalı bir çalışmanın yürütüldüğüne işaret etti.

Başkan Geçit, Yeşilyurt Belediyesinin kendi mali kaynaklarıyla inşa edilen kentsel dönüşüm projesinin hem şehir estetiğine hem de depreme dayanıklı yapılaşmaya katkı sağlayacağını vurguladı.

Afetlere karşı daha dirençli bir Yeşilyurt inşa etme hedeflerine ulaşmada kentsel dönüşüm yatırımlarının büyük önem taşıdığını vurgulayan Başkan Geçit, Yeşil Yaşam Evleri inşaat alanındaki C ve D bloklarında bulunan 88 evi, bu yılın Aralık Ayında hak sahiplerine teslim etmek için yoğun bir çaba sarf edildiğini sözlerine ekledi.

Başkan Geçit, hedeflerinin sadece binaları değil, yaşam alanlarını da dönüştürmek olduğunu ifade ederek, "31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerden sonra göreve geldiğimizde yüzde 45 seviyesinde olan kentsel dönüşüm konutlarımızı hızlı, planlı ve sistemli çalışmalarımız sayesinde ilk etapta 80 konutumuzu tamamlayarak hak sahiplerine teslim etmiştik. Bu yılın sonu itibariyle şu anda inşaatı devam eden iki bloğumuzda ki 88 dairemizi teslim etmek için çalışmalarımızı hızlandırdık" dedi.

Kentsel dönüşümün sadece fiziki bir yenileme değil, aynı zamanda sosyal bir dönüşüm yatırımı olduğuna dikkat çeken Başkan Geçit, " Kentimizin geleceği için büyük önem taşıyan kentsel dönüşüm yatırımlarına ayrı bir önem veriyoruz. Mahallelerimizin düzenli ve yaşanabilir bir hale ulaşması için her türlü çaba ve gayreti gösteriyoruz. Bu süreçte amacımız, vatandaşlarımızın depreme dayanıklı, modern, yeşil alanları ve sosyal donatıları olan evlerde yaşamalarını sağlamaktır. Buradaki konutlarımız ayrıca şehrimizin yeniden inşa ve imarına önemli katkılar sunacak değerli bir projedir. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yeşilyurt'ta Kentsel Dönüşüm Projesi Devam Ediyor

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeşilyurt'ta Kentsel Dönüşüm Projesi Devam Ediyor
