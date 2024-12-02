Yiğit Bulut'tan çok konuşulacak Suriye çıkışı: Büyük Türk milleti her zaman gereğini yapar - Son Dakika
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Politika

Yiğit Bulut'tan çok konuşulacak Suriye çıkışı: Büyük Türk milleti her zaman gereğini yapar

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, ''Özgürlük Şafağı Operasyonu'' adı altında Suriye'nin kuzeyinde PYD/DSG'ye yönelik saldırı başlatan Suriye Milli Ordusu (SMO) gruplarının Tel Rıfat'a girmesine ilişkin olarak, ''Büyük Türk milleti her zaman gereğini yapar'' açıklamasında bulundu.

02.12.2024 09:56  Güncelleme: 10:05
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Heyet Tahrir Şam (HTŞ) gruplarının Halep'i Suriye ordusundan ele geçirmesi sonrası "Özgürlük Şafağı Operasyonu" adı altında Suriye'nin kuzeyinde PYD/Suriye Demoktatik Güçleri'ne (SDG) yönelik saldırı başlatan Suriye Milli Ordusu (SMO) grupları, dün akşam saatlerinde Tel Rıfat'a girmişti. SMO güçlerinin, PYD/SDG'nin kontrolündeki Münbiç'e yönelik kapsamlı harekat yapmak için hazırlık yaptığı ileri sürülmüştü.

"TERÖR KORİDORU OLUŞUMU YOK EDİLİYOR"

Dışişleri Bakanlığı'ndan SMO'nun Tel Rıfat saldırısıyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, yaşanan gelişmelerle ilgili değerlendirmede bulundu. "Olan açık ve net; YPG ve PKK, ÖSO tarafından bölgeden temizleniyor, terör koridoru oluşumu kesin olarak yok ediliyor" ifadelerini kullanan Bulut, "Büyük Türk milleti her zaman gereğini yapar" sözleriyle dikkat çekti.

Yiğit Bulut'tan çok konuşulacak Suriye çıkışı: Büyük Türk milleti her zaman gereğini yapar

Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Sevgili dostlar, özellikle iki TV kanalı son 24 saatte Suriye'de olanları farklı bir şekilde anlatıyor ve 'ABD- İsrail birlikte bazı bölgeleri ele geçiriyor' iddiasını savunuyorlar!

Olan açık ve net; YPG ve PKK, ÖSO tarafından bölgeden temizleniyor, terör koridoru oluşumu kesin olarak yok ediliyor!

Sevgili dostlarım, olaya objektif bakalım, heyecanlanmayalım, bazıları gibi çarpıtmayalım ve küresel emperyal güçlere tam 3 yıl önce burada sabitlediğim twitte yazan ana fikri de hatırlatalım!! Büyük Türk Milleti her zaman gereğini yapar!"

Yiğit Bulut\'tan çok konuşulacak Suriye çıkışı: Büyük Türk milleti her zaman gereğini yapar

Suriye Milli Ordusu, Yiğit Bulut, Güvenlik, Politika, Türkiye, Suriye, Son Dakika

Son Dakika Politika Yiğit Bulut'tan çok konuşulacak Suriye çıkışı: Büyük Türk milleti her zaman gereğini yapar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • zurnaci samo Oner:
    dolar 3 TL yi geçerse yüzüme tükürün diyen bu deyilmi 82 10 Yanıtla
  • Murat denizli:
    Buyuk yalaka 60 8 Yanıtla
  • Onur Dekak:
    way yaglı saclı abi ortaya cıkmış 50 8 Yanıtla
  • Murat denizli:
    Buyuk hırsız borsada bazılarının adamı bu yvsk 41 6 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Dolar 3 tl yi geçti yanaş … 36 2 Yanıtla
  • Alper Çelik:
    Gevşek konuşuyor yine 30 4 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Sen konusmasaydin iyiydi keyfimiz kacti 28 2 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Sen kımsın önce aynaya bak 27 3 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay:
    Bu jüleli akp havarileri ülkeyi bataklığa sürüyorlar 25 3 Yanıtla
  • Ateş:
    Sen bi sus.Biz biliriz neyin gerekli neyin gereksiz olduğunu.Senin gibi gereksizleri konuşmuyoruz biz. 22 1 Yanıtla
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