Yıldırım\'dan Büyükşehir\'e takas teklifi

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, şehrin doğusunda trafik problemini çözmek için Büyükşehir Belediyesi'ne bir teklif götürdüklerini belirterek, "İmar uygulamasından Büyükşehir'e kazandırdığımız 110 bin metrekare iki yer var. Bunları bize verin kentsel dönüşümde kullanalım. Bununla beraber Yıldırım'da Büyükşehir'in açması gereken bulvarları ve ulaşım problemini biz halledelim. Cevap bekliyoruz" dedi. Başkan Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 1 bölü 100 binlik planın bu yıl sonuna yetişmeyeceğini düşündüğünü ifade ederek, "-" Bursa'nın 1/100 binlik planının bir ranta dönüşmemesi gerekiyor. Planlama ajansı üzerinden yürütülüyor. Planlama ajansı ikinci Nilvak vakası olmamalı" ifadelerini kullandı

Başkan Oktay Yılmaz, ikinci dönemin ilk yılını basın toplantısı ile değerlendirdi. Barış Manço Kültür Merkezi'ndeki basın toplantısına Ak Parti Milletvekilleri Refik Özen, Ahmet Kılıç, Mustafa Yavuz, Osman Mesten, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, İl Başkanı Davut Gürkan, Ak Parti ve MHP'li ilçe yöneticileri, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol ve İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ile partililer katıldı.

Yıldırım'da kentsel dönüşüm ve imarla binaları yenilediklerini bulvar kazandırdıklarını anlatan Başkan Yılmaz, "İki büyük yol Ankara Caddesi'ne alternatif hale geliyor. Yakın çevre yolunu Gürsu üzerinden 35lik yol üzerine bağlayan hat üzerinde çalışıyoruz. Eğitim Caddesi'ni Kestel Çimento fabrikasına ulaştıracağız. İmar planları ve uygulamalarını yaptık. Şimdi Ankara yoluna alternatif olan üçüncü güzergah düşünüyoruz. Çelebi Mehmet Bulvarını devam ettirip Yıldırım çıkışında Ankara yolu ile birleştirecek güzergah tasarladık. Mevlana Yavuzselim Hacıvat'ı ilgilendiren güzergahta çalışıyoruz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nde şunu teklif ettim. Bizim size kazandırdığımız yerler var. İmar uygulamasından 60 dönüm. Burayı bize verin, bu yolların açılmasında kullanalım. Size verdiğimiz 50 bin metrekare yerleri bize verin. Kentsel dönüşümde pratik çözümler üretiyoruz. Bunlarla kentsel dönüşümle birlikte alternatif güzergahı biz açalım. Yıldırım'da kentin doğusunda trafik problemini birlikte çözelim istedik. inşallah kabul görür. biz de hızlı şeklide buralarda dönüşüm yapmış oluruz. Hem de ulaşım problemlerini çözmüş oluruz. Trafik problemini çözmüş oluruz. Asfalt üretim tesisi olan tek belediyeyiz. Bu kaynağı belediyelerimizle ortak kullandık. Bu dönemde de kamu kurumlarının düşük maliyetle temin etmesini önemsiyoruz. Sadece planlar yapmadık, yollar açmadık. Çehresini değiştirdik" diye konuştu.

"660 hektarlık alanda imar çalışmasını tamamladık"

Kentsel dönüşümde iyi olduklarını anlatan Başkan Yılmaz, " Ulus'ta bizim bir tane boş alana yaptığımız proje var. Rezerv konut ürettiğimiz aynı yeri büyükşehir ile ikimiz başladık. Biz bitirdik, siz daha yeni temel atıyorsunuz. 'Gelin işbirliği yapalım' dedik. Vatandaşa daha yakınız. Biz bu süreci hızlı yönetelim, kent kazanacak. Biz ayırt etmiyoruz. Karşı taraftan aynı ilgiyi görürsek bu iş hızlı yürür kent ve Yıldırımlılar kazanır" ifadelerini kullandı

Bugüne kadar 20 bin konut dağıtıp 30 bin kişinin mülkiyet problemini çözdüklerini dile getiren Başkan Yılmaz, "Şu anda da çözüm üzerinde olduğumuz 15 bin adet mülkiyet sorunu olan hak sahibimiz var. Bir yol haritası ortaya koyduk ve karşılık bulduğunu gördük. Bu işi yaparken sadece binaları yenileyecek yaklaşım ortaya koymuyoruz. Yol sağlık alanı ihtiyaçları sosyal yaşam alanı ihtiyaçlarını park ve spor tesislerini de oluşturacak yaklaşım ortaya koyduk. Bunun karşılık bulduğunu gördük. Ankara Caddesi'nin üzerinde 13 mahallede planlama çalışmasını yapıyoruz. Kentsel dönüşümü referans alıyoruz. Ayrık nizam yapılara dönmeyi hedefliyoruz. Geniş yollar üreteceğiz. Yeni sosyal yaşam alanları ve park alanları üreteceğiz. 4,5 milyon metrekarede bu plana bu yıl başladık. Bütüncül olarak baktığımızda imarlı alanların yüzde 35'inde imarla ilgili dokunmamız gerekti ve dokunduk. Bu kadar daha olmasa da yüzde 20lik alanda dokunmamız ve imar planı yapmamız gerekiyor. Yaşamın devam ettiği bir bölgede bir operasyonu sağlıklı şekilde yapmış olacağız. Geçtiğimiz dönem içinde söz verdiğimizden çok daha fazlasını hemşehrilerimizin istifadesine sunduk. İmar problemleri olan bölgelerimiz vardı. Bunları ele aldık. Yıldırım'ın yüzde 1'lik bölümünün yüzde 30'u imarlı, kalanı sit veya ova koruma alanı olarak kayıtlara geçmiş. 660 hektarlık 6 milyon 600 bin metrekarede imar çalışmalarını tamamladık. Mülkiyet problemini çözdük. Sadece Ankara yolu altı değil üstünü de çözdük" şeklinde konuştu. .

"4,5 milyon metrekarede plana bu yıl başladık"

Ankara Caddesi'nin üzerinde 13 mahallede planlama çalışması yaptıklarını hatırlatan Başkan Yılmaz, "Kentsel dönüşümü referans alıyoruz. Ayrık nizam yapılara dönmeyi hedefliyoruz. Geniş yollar üreteceğiz. Yani sosyal yaşam alanları ve park alanları üreteceğiz. 4,5 milyon metrekarede bu plana bu yıl başladık. Bütüncül olarak baktığımızda imarlı alanların yüzde 35'iinde imarla ilgili dokunmamız gerekti ve dokunduk. Bu kadar daha olmasa da yüzde 20lik alanda dokunmamız ve imar planı yapmamız gerekiyor Yaşamın olduğu yerde bütüncül operasyon yapıyorsunuz. Bütün vücuda narkoz verip diri tutuyorsunuz. Hamdolsun biz Yıldırım'ı hücrelerini yenileyerek bu süreci yürütüyoruz. Biz güzel örnekler modeller de ortaya koyduk. Her bölgenin ihtiyacına göre şartlara göre farklı modeller geliştirdik. 20'den fazla noktada kentsel dönüşüm yaptık. Bizden önce başlayanları tamamladık. Hak sahiplerine teslim ettik. Mevlana'da bir bölgeyi dönüştürerek bu işe başladık. Bu büyük güven oluşturdu. 60 bin metrekare imarlı alan ve 40 bin metrekarelik sosyal yaşam alanlarını dönüştürdük. Yıkarak yaptık. 950 konut yıkarak 1250 konut yaptığımız proje. Çınarönü Mimar Sinan'da tamamladık. Büyükşehirle ortak projeler oldu. Özel sektör ile desteklediğimiz projeler gerçekleştirdik. Mevlana 8.etap devam ediyor. Sinandede 2.etap devam ediyor. Arabayatağında büyük proje yapıyoruz. Davutkadı'da başladık. İkinci etabını görüşüyoruz. 278 konut yıkıp 235 konut yaptık. Çevresini de tetikleyen proje olduk. Kentsel dönüşümde bir bölgede damla damlatıp büyüsün istiyoruz. Davutkadı'dan Sıracevizler Emirsultana doğru etkileyen proje oldu. Ulus'ta rezerv konut üretiyoruz. Bize ve Büyükşehire alanlar kazandırıldı. Mera geçmişte büyükşehire geçmişti. Ulusta 50 bin metrekare yer kazandırdık. Bizim sıkıntılarımızı çözdük. Yıldırım Belediyesi olarak kentsel dönüşüm hususunda Bursa'nın en tecrübeli kurumu haline geldik. Hızlı hareket eden uzlaşma görüşmeleri maksimum seviyede olan yapıya sahibiz. Bu dönem hedefimiz 30 bin konut üretmek. Ciddi konut ihtiyaçlarımız var. Güvenli siteler, yaşam alanları, otopark ihtiyaçlarının giderildiği alanlara ihtiyaç var. Bu dönem tamamlamış olacağız. Tüm Yıldırım'ı dronlarla taradık. İkizini oluşturuyoruz. Bu bize Yıldırım üzerinde yapacağımız çok daha fazla eylemle ilgili altlık oluşturacak. 30 bin konutla Yıldırım'ın çehresi değişecek. Sadece yaparak değil, metruk binaları da yıkarak güzelleştiriyoruz. Toplam 687 metruk binayı yıktık" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığının önderliğinde 2025 Aile Yılı çerçevesinde 500 gencin düğün salonu ihtiyacını karşılayacaklarını kaydeden Başkan Yılmaz, "BTÜ ile aile çalıştayı düzenledik. Aile akademisi eğitimleri veriyoruz. Yeni evli çiftlerimize eğitimler vereceğiz. 500 ailemizin düğün salonu ihtiyacını biz karşılayacağız. Sosyal destekler konusunda evde yemek yapamayan büyüklerimize mutlaka evine sıcak yemek götürüyoruz. Bayramda sevgi mağazası ile çocuklarımızı ve ihtiyaç sahiplerimizi giydirdik. Sağlık hizmetlerinde herkese hizmet ediyoruz. 15 aile sağlığı merkezi kazandırdık. 16 adet 112 acil sağlık istasyonu kazandırdık. Bakanlığın aile hekimi hedefine 2028 gelmeden ulaştık. Paratık projesini hayata geçirdik. 150 bin kilogram cam atık, 6500 kilogram bitkisel atık yağ, 4500 kilogram elektronik eşya 10 bin kilogram karşılık ambalaj, bin kilogram metal atık topladık. Yemek atıklarını da mamaya dönüştürüyoruz. Spor tesislerinin ve kütüphanelerin sayısını arttırıyoruz. Yıldırım kafelerin ve sosyal yaşam alanlarının sayısı ile çok fonksiyonlu pazar alanlarının sayılarını arttırıyoruz. Yeni bir taziye evi inşaatına başlıyoruz" diye konuştu.

"Planlama Ajansı ikinci Nilvak vakası olmamalı"

Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 1/100 binlik plan çalışmasının sağlıklı değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Yılmaz, "Yaptım oldu' derseniz yıl sonuna yetiştirirsiniz. Sağlıklı değerlendirirseniz zaman alır. Tartışılır durum. Yıl sonuna yetişeceğini düşünmüyorum. Biz bölge bazlı planlama yaptık. 100 binlik plan 2012 yılında kısmen yapılmıştı. Geçtiğimiz dönemde de yapıldı. Bugün de yapılıyor. Bunların yapılması gerekiyor. Bir vizyon ortaya koymak gerekiyor. Bunun kesinlikle bir ranta dönüşmemesi gerekiyor. Planlama ajansı üzerinden yürütülüyor. Planlama ajansı ikinci Nilvak vakası olmamalı. Bu çok önemli bir durum" şeklinde konuştu. - BURSA