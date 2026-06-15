Yılmaz'dan ABD-İran mutabakatına destek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakata ilişkin, "Bölgesel ve küresel istikrarın güçlenmesine katkı sunması, insani ve ekonomik maliyetlerin sona ermesi bakımından memnuniyet vericidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından ABD ile İran arasında sağlanan mutabakata ilişkin yaptığı açıklamada, "Sorunların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülebileceğini göstermesi, bölgesel ve küresel istikrarın güçlenmesine katkı sunması, insani ve ekonomik maliyetlerin sona ermesi bakımından memnuniyet vericidir" dedi.

Yılmaz, açıklamasında, diplomatik süreçlere katkı sunan tüm ülkeleri ve liderlerini tebrik ederek, barış anlaşmasının sabotaja uğramadan provokasyonlar ile zayıflatılmadan tamamlanmasını ve etkili şekilde uygulanmasını temenni ettiğini kaydetti.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çok yönlü ve etkin diplomasisi ile barışa, istikrara ve karşılıklı iş birliklerinin güçlendirilmesine katkı sunmaya devam edeceğini ifade etti. - ANKARA