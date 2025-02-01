Yılmaz: Enflasyonu Yıl Sonu 20'li Rakamlara İndiriyoruz - Son Dakika
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Politika

Yılmaz: Enflasyonu Yıl Sonu 20'li Rakamlara İndiriyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, enflasyonu yıl sonunda 20'li rakamlara gerileteceklerini açıkladı.

01.02.2025 19:13
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Enflasyonun yıl sonu itibarıyla 20'li rakamlara gerilemesini hedefliyoruz"

ARDAHAN - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Enflasyonla mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Geçtiğimiz yılın mayıs ayında yüzde 75 seviyelerine ulaşan enflasyonu yılsonu itibarıyla yüzde 44'e kadar gerilettik. Önümüzdeki birkaç ay içinde enflasyonun yüzde 40'ın altına düşmesini, yıl sonunda ise 20'li rakamlara gerilemesini hedefliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Ardahan 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Yılmaz, burada yaptığı konuşmada AK Parti'nin her zaman istikrardan, milletin talep ve beklentileri doğrultusunda politikalar oluşturmaktan yana bir parti olduğunu, dolayısıyla istikrar içinde değiştiğini ancak temel değerlerini koruduğunu söyledi. Yılmaz, "Enflasyonla mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Geçtiğimiz yılın mayıs ayında yüzde 75 seviyelerine ulaşan enflasyonu yılsonu itibarıyla yüzde 44'e kadar gerilettik. Önümüzdeki birkaç ay içinde enflasyonun yüzde 40'ın altına düşmesini, yıl sonunda ise 20'li rakamlara gerilemesini hedefliyoruz. Düşük enflasyon ortamı, sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme için kritik öneme sahip. Fiyat istikrarı yatırım ortamını güçlendirecek ve ekonomik öngörülebilirliği artıracaktır. Geçmişte en hızlı büyüdüğümüz dönemler, düşük enflasyonun sağlandığı zamanlardır. Bu nedenle enflasyonu düşürmek, aynı zamanda büyümeyi kalıcı hale getirmek anlamına geliyor. Enflasyonun yükseldiği dönemlerde gelir dağılımı bozulurken, düşük enflasyon ortamında sosyal adalet güçleniyor ve refah düzeyi artıyor. 2025 yılı enflasyonla mücadelede dönüm noktası olacak. 2026-2027 yıllarında ise tek haneli rakamlara ulaşmayı hedefliyoruz. Enflasyonla mücadelede sadece para politikalarına değil, mali disiplin ve yapısal dönüşümlere de büyük önem veriyoruz" dedi.

2023 yılında 262 milyar dolarlık ihracat ile tarihin en yüksek ihracat rakamına ulaşıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Maliye politikalarıyla kamu harcamalarının verimliliğini artırıyor, vergiyi daha adil ve tabana yayılmış bir sisteme dönüştürüyoruz. Rekabeti artırmak ve verimliliği yükseltmek için sanayiden kamu yönetimine kadar tüm sektörlerde yapısal reformları hayata geçiriyoruz. 2023 yılında 262 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek tarihimizin en yüksek ihracat rakamına ulaştık. Turizm gelirleri 60 milyar dolar seviyelerine çıkarak ekonomimize güçlü bir katkı sağladı. Cari açık, geçen yıl yüzde 4 seviyelerindeyken, bu yıl yüzde 1'in altına düşerek dış finansman ihtiyacımızı azalttı. Merkez Bankası rezervleri 167 milyar dolar seviyesine çıkarak Türkiye'yi dış şoklara karşı daha dirençli hale getirdi. 2024 Kasım itibarıyla Türkiye'de toplam istihdam 32 milyon 748 bine ulaşarak, işsizlik oranı tek hanelerde kalmaya devam etti. Türkiye'nin CDS risk primi 700 seviyelerinden 260'lara kadar gerileyerek, dış finansman maliyetlerinde 7-8 milyar dolar tasarruf sağladı. Tarımda en büyük yatırımı sulama projelerine yaptık. Böylece tarımsal üretimi artıracak ve gıda fiyatlarını dengeleyecek adımlar attık. Sosyal konut projeleriyle metropollerdeki konut fiyatlarını dengelemeyi ve genç çiftlere öncelik tanıyacak yeni konut modelleri oluşturmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Politika, Ekonomi, İhracat, Finans, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Politika Yılmaz: Enflasyonu Yıl Sonu 20'li Rakamlara İndiriyoruz - Son Dakika

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