Yılmaz, Ukrayna Zirvesi\'nde Türkiye\'yi Temsil Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çevrim içi düzenlenen Ukrayna konusundaki "Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi"ne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katıldı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna konusunda 15 Ağustos'ta Alaska'da yapacağı görüşme öncesinde, Rusya ile Ukrayna arasında adil ve kalıcı bir barışa ulaşmanın yolları hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere çevrimiçi, "Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi" gerçekleştirildi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile birçok devlet ve hükümet başkanının yer aldığı zirveye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz katıldı.

Yılmaz, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sona erdirilmesi için yürütülen diplomasi çabalarını desteklediğini ifade etti.

İstanbul müzakerelerinde, esir değişiminin sağlanması da dahil olmak üzere insani hususlarda ve ateşkese, barışa yönelik bir çerçeve oluşturmak için doğrudan bir kanalın açılması konusunda somut ilerlemeler sağlandığını hatırlatan Yılmaz, Türkiye'nin adil ve kalıcı bir barış sağlanıncaya kadar aktif diplomatik çabalarını sürdüreceğini belirtti.