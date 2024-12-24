Yoksulluk Türkiye'nin Kronik Sorunu - Son Dakika
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Politika

Yoksulluk Türkiye'nin Kronik Sorunu

Yoksulluk Türkiye\'nin Kronik Sorunu

Sema Silkin Ün, yoksulluğun yönetilebileceğini, ama önlenemeyeceğini belirtti.

24.12.2024 13:06
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Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, " Yoksulluk, artık Türkiye'nin kronikleşmiş bir sorunudur; yoksulluğu önleyemeyiz, yoksulluğu sadece yönetebilirsiniz" dedi

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, aile bakanlığına ayrılan bütçe, artan boşanmalar, bozulan aile yapısı ve düşen doğurganlık oranlarıyla ilgili olarak TBMM kürsüsünden açıklama yaptı. Devletin verdiği sosyal yardımlardan faydalanan aile sayısı her geçen gün artarken bakanlık bütçesinin düşürüldüğüne dikkat çeken Milletvekili Sema Silkin Ün, "Enflasyonla, rant düzeniyle, vatandaşı öncelemeyen ekonomi programlarıyla halkı fakirleştiren Hazine Bakanı varken, Aile Bakanı da kendine oluşan yoksulluğu yönetmekten başka yol bulamaz. Hazine Bakanı öyle acımasız ki sosyal yardımlardan faydalanan aile sayısı artarken yardımların bütçesini düşürüyor; bunun yoksulluğun sürdürülebilirliğini garanti altına almaktan başka bir motivasyonu olamaz. İktidar her fırsatta aile bütünlüğünü korumanın mücadelesini verdiklerini ifade ediyor. Bu iddiayı, boşanmalar hız kesmezken, geçim derdi yüzünden aile parçalanmaları artarken Bakanlığı büyük bir yardım kuruluşuna çevirerek nasıl yapacaksınız? Bu iklimden ancak yoksullar ordusuna yazılmayı bekleyen fertler yetişir. Bir ülkede nüfusun başa baş seyretmesi için doğurganlık hızı kadın başına 2,1'i olmalı, bu oran hızlı bir şekilde 1,51'e düştü ve her 5 aileden 1'i dağılıyor, daha da çarpıcı olanı 2053 yılına geldiğimizde her 100 aileden 28'inin dağılmış aile statüsünde olacağı öngörülüyor. Bu tablo, net olarak ailenin korunamadığının, aile politikalarının yetersizliğini gösteriyor. İktidar, sürekli evliliği ve çocuk sahibi olmayı teşvik eden söylemlerde bulunuyor ama bu teşviki karşılayan bir icraat ortaya koymuyor" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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