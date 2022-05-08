Yörük Festivali'ne katılmayan Kılıçdaroğlu'nun sponsorlar arasında yer alan Fettah Tamince'den rahatsız olduğu iddia edildi - Son Dakika
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Yörük Festivali'ne katılmayan Kılıçdaroğlu'nun sponsorlar arasında yer alan Fettah Tamince'den rahatsız olduğu iddia edildi

08.05.2022 21:08
Yörük Festivali'ne katılmayan Kılıçdaroğlu'nun sponsorlar arasında yer alan Fettah Tamince'den rahatsız olduğu iddia edildi

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yörük Festivali'ne Kılıçdaroğlu'nun katılacağı belirtilmiş ancak Kılıçdaroğlu son anda festivale katılmaktan vazgeçmişti. Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'den yargılanan ve beraat eden iş insanı Fettah Tamince'nin sponsorlar arasında olmasından rahatsızlık duyduğu iddia edildi.

"Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali" CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlendi.

KILIÇDAROĞLU'NUN DA KATILACAĞI BELİRTİLDİ

Festivalin gala gecesinde Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da hazır bulundu. CHP Antalya İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in hemşerilerine attığı toplu SMS mesajında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da festivale katılacağı duyurulmuştu. Ancak Kılıçdaroğlu açılışa gelmedi, mesaj göndermekle yetindi.

CHP'li belediyenin festivaline neden katılmadı? Kılıçdaroğlu, Fettah Tamince'nin sponsorluğundan rahatsızlık duymuş

TAMİNCE'NİN SPONSORLUĞUNDAN RAHATSIZLIK DUYDU

T24'te yer alan habere göre; Kılıçdaroğlu'nun festivale gitmekten son anda vazgeçtiği belirtildi. Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'den yargılandığı davalarda hakkında hem beraat hem de takipsizlik kararı verilen iş insanı Fettah Tamince'nin de sponsorlar arasında olmasının rahatsız olduğu öne sürüldü.

CHP'li belediyenin festivaline neden katılmadı? Kılıçdaroğlu, Fettah Tamince'nin sponsorluğundan rahatsızlık duymuş

KARARI, PARTİ TABANINI DÜŞÜNEREK ALDI

Vatandaşların geçim zorluğuna dikkati çekmek için evinde bir hafta elektriksiz oturan CHP liderinin, festival için yapılan yüklü harcama ve sponsorlar arasında yer alan bazı kuruluş ve firmaları öğrenince, parti tabanında oluşan rahatsızlığı dikkate aldığı ileri sürüldü.

CHP'li belediyenin festivaline neden katılmadı? Kılıçdaroğlu, Fettah Tamince'nin sponsorluğundan rahatsızlık duymuş

Kaynak: T24



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Son Dakika Politika Yörük Festivali'ne katılmayan Kılıçdaroğlu'nun sponsorlar arasında yer alan Fettah Tamince'den rahatsız olduğu iddia edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yörük Festivali'ne katılmayan Kılıçdaroğlu'nun sponsorlar arasında yer alan Fettah Tamince'den rahatsız olduğu iddia edildi - Son Dakika
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