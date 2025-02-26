Yozgat'ın Milletvekili Sayısı 3'e Düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Yozgat'ın Milletvekili Sayısı 3'e Düştü

Yozgat\'ın Milletvekili Sayısı 3\'e Düştü

YSK kararıyla Yozgat’ın milletvekili sayısı 4'ten 3'e düşerken, diğer illerde artış yaşandı.

26.02.2025 13:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararında Yozgat'ın daha önce 4 olan milletvekili sayısı 3'e düştü.

26 Şubat 2025 tarihli 32825 no'lu Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararında, seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 4 ve 5'inci maddesinde genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasının ardından en geç 6 ay içinde açıklanacağının hüküm altına alındığı hatırlatıldı. Türkiye İstatistik Kurumunca 31 Aralık 2024 tarihinde açıklanan illere göre nüfus dağılımında Ankara, Muğla ve Şanlıurfa'nın milletvekili sayısı bir arttı. Yozgat'ta daha önce 4 olan milletvekili sayısı son açıklanan nüfus dağılımı ile 3'e düştü. Ayrıca Yozgat ile birlikte Erzurum ve Bayburt'un da milletvekili sayıları birer azaldı. Yozgat'ta düşen milletvekili sayısıyla ilgili kent sakinlerinden Cuma Yasin Başboğaoğlu, "Bizi daha az vekilin temsil etmesi, bizim daha az iletişimde olacağımız insanlar daha az derdimizi anlatacağımız insan demek. Gençler açısından bizler için üzücü bir durum" dedi. Durak Kaya ise "2007 yılından önce 6 tane milletvekili vardı. O yıllarda nüfusumuz 650 bin civarındaydı. Şimdi 2025'in ilk çeyreğine geldiğimizde nüfusumuz 420 bin civarında. Dolayısıyla vekil sayımız 3'e düşmüş. Bunu da üzüntüyle karşıladık" şeklinde konuştu. - YOZGAT

Kaynak: İHA

Yüksek Seçim Kurulu, Yüksek Seçim Kurulu, Yerel Haberler, Milletvekili, Politika, Eğitim, yozgat, Son Dakika

Son Dakika Politika Yozgat'ın Milletvekili Sayısı 3'e Düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:03 Kartalkaya komisyonunda gerginlik Bakan Ersoy gelmeyince salonu terk ettiler Kartalkaya komisyonunda gerginlik! Bakan Ersoy gelmeyince salonu terk ettiler
14:53 Özel’e “İmamoğlu’nun diploması iptal edilir mi“ diye açık açık soruldu Özel'e "İmamoğlu'nun diploması iptal edilir mi?" diye açık açık soruldu
14:02 PYD elebaşı Salih Müslim: Öcalan’ın yapacağı çağrıya uyacağız PYD elebaşı Salih Müslim: Öcalan'ın yapacağı çağrıya uyacağız
13:40 Rusya ve ABD heyetleri, yarın İstanbul’da bir araya gelecek Rusya ve ABD heyetleri, yarın İstanbul'da bir araya gelecek
13:14 Ekrem İmamoğlu’nun “sahte diploma“ soruşturmasında Başsavcılıktan açıklama Ekrem İmamoğlu'nun "sahte diploma" soruşturmasında Başsavcılıktan açıklama
20:29 Singapurlu banka, 4 bin çalışanını işten çıkarıp yapay zeka kullanacak Singapurlu banka, 4 bin çalışanını işten çıkarıp yapay zeka kullanacak
20:19 Halka Ramazan ayında at eti yedireceklerdi Kıskıvrak yakalandılar Halka Ramazan ayında at eti yedireceklerdi! Kıskıvrak yakalandılar
19:59 Kardan geline karda düğün ve takı töreni Kardan geline karda düğün ve takı töreni
19:50 Fatih Terim’in ilk deplasman galibiyeti: Al Shabab, Al Raed’i 2-1 yendi Fatih Terim'in ilk deplasman galibiyeti: Al Shabab, Al Raed'i 2-1 yendi
19:48 Trump’ın ardından Avrupa Birliği de Ukrayna’ya göz dikti Maden anlaşması yapmak istiyorlar Trump'ın ardından Avrupa Birliği de Ukrayna'ya göz dikti! Maden anlaşması yapmak istiyorlar
19:42 Yanlışlıkla gelen parayı bankadan çekip elleriyle sahibine teslim etti Yanlışlıkla gelen parayı bankadan çekip elleriyle sahibine teslim etti
19:30 Konya’da traktör yüklü tır, polis aracı ile çarpıştı: Bir polis şehit oldu Konya'da traktör yüklü tır, polis aracı ile çarpıştı: Bir polis şehit oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2025 15:37:50. #1.12#
SON DAKİKA: Yozgat'ın Milletvekili Sayısı 3'e Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.