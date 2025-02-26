Yozgat'ın Milletvekili Sayısı 4'ten 3'e Düştü - Son Dakika
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Politika

Yozgat'ın Milletvekili Sayısı 4'ten 3'e Düştü

Yozgat'ın milletvekili sayısı YSK kararıyla 4'ten 3'e düştü, halk üzgün.

26.02.2025 19:31
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Yozgat'ın milletvekili sayısı 4'ten 3'e düştü

YOZGAT - Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu kararında Yozgat'ın daha önce 4 olan milletvekili sayısı 3'e düştü.

26 Şubat 2025 tarihli 32825 no'lu Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararında, seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 4 ve 5'inci maddesinde genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasının ardından en geç 6 ay içinde açıklanacağının hüküm altına alındığı hatırlatıldı. Türkiye İstatistik Kurumunca 31 Aralık 2024 tarihinde açıklanan illere göre nüfus dağılımında Ankara, Muğla ve Şanlıurfa'nın milletvekili sayısı bir arttı. Yozgat'ta daha önce 4 olan milletvekili sayısı son açıklanan nüfus dağılımı ile 3'e düştü. Ayrıca Yozgat ile birlikte Erzurum ve Bayburt'un da milletvekili sayıları birer azaldı. Yozgat'ta düşen milletvekili sayısıyla ilgili kent sakinlerinden Cuma Yasin Başboğaoğlu, "Bizi daha az vekilin temsil etmesi, bizim daha az iletişimde olacağımız insanlar daha az derdimizi anlatacağımız insan demek. Gençler açısından bizler için üzücü bir durum" dedi. Durak Kaya ise "2007 yılından önce 6 tane milletvekili vardı. O yıllarda nüfusumuz 650 bin civarındaydı. Şimdi 2025'in ilk çeyreğine geldiğimizde nüfusumuz 420 bin civarında. Dolayısıyla vekil sayımız 3'e düşmüş. Bunu da üzüntüyle karşıladık" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yozgat'ın Milletvekili Sayısı 4'ten 3'e Düştü - Son Dakika

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