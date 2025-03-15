Yozgat'ta Jeotermal Tarım Projesi Başladı - Son Dakika
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Politika

Yozgat'ta Jeotermal Tarım Projesi Başladı

Yozgat Yerköy'de jeotermal kaynaklı sera bölgesi kurulacak, 1.500 kişiye istihdam sağlanacak.

15.03.2025 10:25
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yılda 30 bin ton sebze-meyve üretilecek ve 4'te 3'ü kadın olmak üzere bin 500 kişiye istihdam sağlayacak Yozgat Yerköy Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi'nin kuruluş protokolünün onaylanarak tüzel kişilik kazandığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin jeotermal kentlerinden olan Yozgat'ın bu potansiyelini değerlendirmek için bir süredir çalıştıklarını belirtti. Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde Yerköy ilçesine jeotermal kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi kurulması için proje hazırlandığını aktaran Yumaklı, Yozgat Yerköy Jeotermal Kaynaklı Sera OTB'nin kuruluş protokolünün onaylanarak tüzel kişilik kazandığını vurguladı.

Bakan Yumaklı, bin 125 dekar alanda faaliyet gösterecek olan Sera OTB'de fide, sebze ve meyve üretiminin yapılacağı sera parselleri ile bu üretilen ürünlerin işlenip paketlenerek ve depolanarak katma değer kazanacağı sanayi parsellerinin bulunacağı bilgisini verdi. Yine OTB'de biokütle tesisi, eğitim ve araştırma, GES ve atık yönetim alanları gibi donatıların yer alacağının altını çizen Yumaklı, "En az 30 adet 25 dekar büyüklüğünde teknolojik serada yıllık 30 bin ton sebze ve meyve üretimi gerçekleştirilecek. Bölgede en az yüzde 75'i kadın olmak üzere bin 500 kişilik istihdam sağlanacak. Projemiz tamamen faaliyete geçtiğinde, ekonomiye yıllık 1,2 milyar TL katkı verecek" ifadelerini kullandı.

Yozgat Yerköy Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi'nde modern tarımsal üretim yöntemlerinin Uygulanacağına dikkati çeken Yumaklı, şunları kaydetti:

"Jeotermal enerjiyle ısıtılan seralar, yüksek kalite ve verimlilikte yaş meyve ve sebze üreten bir tarım üssü olarak hizmet verecek. Bu OTB sayesinde, hem Yozgat ve çevre illerin yaş meyve ve sebze ihtiyacı karşılanacak hem de tarımsal arz güvenliği güçlendirilerek yerel ekonomiye önemli katkılar sağlayacak. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak 'üretimin ve üreticinin yüzyılında' şehirlerimizin ve ülkemizin kalkınmasında öncü rol oynayacak Organize Tarım Bölgelerine yatırımlar yapmaya devam edeceğiz. Güçlü ülkenin güçlü tarımdan geçtiği bilinciyle üreticilerimizin daima yanlarında olacağız. Tüzel kişilik kazandırdığımız Sera OTB'mizin Yozgat başta olmak üzere tüm ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

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