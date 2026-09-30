YRP'li Doğan Bekin, Fatih Erbakan'ın isteğiyle görevlerinden istifa etti - Son Dakika
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YRP'li Doğan Bekin, Fatih Erbakan'ın isteğiyle görevlerinden istifa etti

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YRP İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Genel Başkan Fatih Erbakan'ın isteğiyle Genel Başkan Yardımcılığı ve MYK üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Bekin, Suat Kılıç ile yaşadığı sorunları anlattı ve parti içi tartışmalardan sorumlu tutulduğunu söyledi.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, "Bana acı verse de istemeyerek de olsa sırf Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan'ın isteği üzerine Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcılığı ve Merkez Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiş bulunuyorum." dedi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Milli Görüş camiası içinde büyüdüğünü, yıllarca eski Başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın dizinin dibinde ülkeye hizmet etmeye çalıştığını aktardı.

İçinde bulunduğu siyasi geleneğin karşılaştığı zorlukları ve verdikleri mücadeleleri anımsatan Bekin, partisinin Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç ile yaşadıkları sorunları anlattı.

Kılıç'ın daha önce yazdığı kitapları basın mensuplarına gösteren Bekin, kitaplarda 28 Şubat süreci ve Necmettin Erbakan'a yönelik kullanılan bazı ifadeleri aktardı.

Bekin, konuyu partisinin Başkanlık Divanı toplantısında gündeme getirdiğini, Suat Kılıç'tan Milli Görüş camiasından özür dilemesini istediğini ancak kendisine kamuoyundan özür dilenmesini gerektiren bir husus olmadığı yönünde cevap verildiğini, partisinin Genel Başkanı Fatih Erbakan başta olmak üzere Başkanlık Divanı üyelerinin sessizliğinin de kendisini ayrıca üzdüğünü kaydetti.

Parti içi tartışmaların basına yansıdığını ve bu durumdan da kendisinin sorumlu tutulduğunu söyleyen Bekin, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün itibarıyla Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili olarak bu basın toplantısını yapıyorum. Bana acı verse de istemeyerek de olsa sırf Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan'ın isteği üzerine Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcılığı ve Merkez Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiş bulunuyorum."

Medyada çıkan haberlerden dolayı çeşitli siyasi partilerden birçok arkadaşının kendisini arayarak partilerine davet ettiğini belirten Bekin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ben şu anda Yeniden Refah Partisinin bayrağı altında siyasi görevlerimi ifa edeceğim, basın toplantılarımı yapacağım ve İslam dünyası başta olmak üzere dünyanın neresinde olursa olsun mazlumları korumaya, kollamaya ve savunmaya devam edeceğim. Bizi bu azim ve kararlılığımızdan, bu dava şuurumuzdan hiçbir FETÖ operasyonu, FETÖ kumpası alıkoyamayacaktır."

Kaynak: AA
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