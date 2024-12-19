Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2022 yılında Tokat'ta çiftçilerle yaptığı buluşmada verdiği manda yoğurtlu tarif, ülke gündeminde tartışmalara yol açmıştı.
Erdoğan, her akşam yatmadan yediğini belirttiği karışımı tavsiye ederek, "Manda yoğurdu hakikaten kalitedir. İçine şöyle Medine hurması doğrarım, çay kaşığı kestane balı ve yulaf ezmesi atarım. Bunu yer yatarım, şifa..." demişti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda devam eden bütçe görüşmelerinde partisi adına söz alan Yeniden Refah Partisi (YRP) Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2022 yılında vermiş olduğu tarifin bugünkü maliyetini hesapladı.
2022 yılında 450 TL olan söz konusu tarifin maliyetinin 2,5 kat artığını ifade eden Aşıla, "Şimdi ise bin 229 TL'ye yükseldi. El insaf" dedi.
Son Dakika › Politika › YRP'li vekil Meclis'te hesapladı İşte Erdoğan'ın manda yoğurtlu tarifinin bugünkü maliyeti - Son Dakika
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