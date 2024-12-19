YRP'li vekil Meclis'te hesapladı İşte Erdoğan'ın manda yoğurtlu tarifinin bugünkü maliyeti - Son Dakika
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Politika

YRP'li vekil Meclis'te hesapladı İşte Erdoğan'ın manda yoğurtlu tarifinin bugünkü maliyeti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2022 yılında çiftçilere verdiği manda yoğurtlu tarifin maliyeti tartışma konusu oldu. Erdoğan'ın her akşam yatmadan önce tükettiği tarif; manda yoğurdu, Medine hurması, kestane balı ve yulaf ezmesinden oluşuyor. TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sırasında Yeniden Refah Partisi (YRP) Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla, tarifin maliyetinin 2022 yılında 450 TL olduğunu, bugün ise 2,5 kat artarak 1.229 TL'ye yükseldiğini belirtti.

19.12.2024 20:02  Güncelleme: 20:24
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2022 yılında Tokat'ta çiftçilerle yaptığı buluşmada verdiği manda yoğurtlu tarif, ülke gündeminde tartışmalara yol açmıştı.

"MANDA YOĞURDU, MEDİNE HURMASI, KESTANE BALI VE YULAF KARIŞIMI YERİM"

Erdoğan, her akşam yatmadan yediğini belirttiği karışımı tavsiye ederek, "Manda yoğurdu hakikaten kalitedir. İçine şöyle Medine hurması doğrarım, çay kaşığı kestane balı ve yulaf ezmesi atarım. Bunu yer yatarım, şifa..." demişti.

MALİYETİ TAM 2,5 KAT ARTTI

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda devam eden bütçe görüşmelerinde partisi adına söz alan Yeniden Refah Partisi (YRP) Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2022 yılında vermiş olduğu tarifin bugünkü maliyetini hesapladı.

2022 yılında 450 TL olan söz konusu tarifin maliyetinin 2,5 kat artığını ifade eden Aşıla, "Şimdi ise bin 229 TL'ye yükseldi. El insaf" dedi.

YRP\'li vekil Meclis\'te hesapladı İşte Erdoğan\'ın manda yoğurtlu tarifinin bugünkü maliyeti

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Son Dakika Politika YRP'li vekil Meclis'te hesapladı İşte Erdoğan'ın manda yoğurtlu tarifinin bugünkü maliyeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Vatandaş Rıza:
    yaprağımın partisi 35 27 Yanıtla
  • Berat Yavuz:
    sefilleri yazan Victor Hugo çağırın gelsin bu halimizi görsün baştan yazsin sefil görmek istiyorsa Türkiye gelsin:D sersefiliz 31 18 Yanıtla
  • yavuz d:
    simdi biz onlari bulamiyoruz derler aa her aksam bi 35 lik devirirler:) yapragimin pdrtisi 32 13 Yanıtla
  • Sk 06:
    Elinde kuran dilinde yalan dolan olanlar millet ekmek alamıyor 22 13 Yanıtla
  • Sefa Satır:
    bize de nasip etsin allah o günleri. hep siz yiyin. asgari ücreti çay kaşığıyla verin kazanı karıştırdıgınız kepçeyle de alın bizden ki her akşam o manda yoğurtlu tarifi yiyip şifa bulun. afiyet olsun 18 12 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    şunların uğraştığına bakın bunlardan mv olmaz 22 5 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    TBMM lokantasın da yediğiniz yemeklerin fiyatını da söyler misin sayın yrp li mv li. En son 3 ? idi bir çorbanın fiyatı. Digerlerini yazmama gerek yok. 26 1 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    bimden aldigimiz yoğurdu bitmesin diye ayran yapıp tüketiyoruz . çok lezzetli 18 6 Yanıtla
  • Sener Senol:
    paşam yesin ya prostata iyi gelir 14 2 Yanıtla
  • Fuat KOC:
    hep boş muhabbet bir kerede işe yarayın be 15 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: YRP'li vekil Meclis'te hesapladı İşte Erdoğan'ın manda yoğurtlu tarifinin bugünkü maliyeti - Son Dakika
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