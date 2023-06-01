YSK Başkanı Ahmet Yener, 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı. Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'ın yüzde 52,18; Kılıçdaroğlu'nun yüzde 47,82 oy oranına ulaştığını söyledi. Kesin sonuçlar Resmi Gazete'de yayınlandı.
YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için hazırlanan Cumhurbaşkanı mazbatasını TBMM Başkanı Şentop'a sundu.
Cumhurbaşkanlığı ikinci tur kesin sonuçları Resmi Gazete'de yayınlandı. Gazete'de şu bilgilere yer verildi:
Son Dakika › Politika › YSK, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazbatasını TBMM Başkanı Şentop'a teslim etti - Son Dakika