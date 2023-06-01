YSK, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazbatasını TBMM Başkanı Şentop'a teslim etti - Son Dakika
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YSK, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazbatasını TBMM Başkanı Şentop'a teslim etti

01.06.2023 17:08

YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için hazırlanan Cumhurbaşkanı mazbatasını TBMM Başkanı Şentop'a sundu. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur kesin sonuçları da Resmi Gazete'de yayınlandı.

YSK Başkanı Ahmet Yener, 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı. Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'ın yüzde 52,18; Kılıçdaroğlu'nun yüzde 47,82 oy oranına ulaştığını söyledi. Kesin sonuçlar Resmi Gazete'de yayınlandı.

YSK, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazbatasını TBMM Başkanı Şentop'a teslim etti

MAZBATA ŞENTOP'A SUNULDU

YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için hazırlanan Cumhurbaşkanı mazbatasını TBMM Başkanı Şentop'a sundu.

YSK, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazbatasını TBMM Başkanı Şentop'a teslim etti

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur kesin sonuçları Resmi Gazete'de yayınlandı. Gazete'de şu bilgilere yer verildi:

YSK, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazbatasını TBMM Başkanı Şentop'a teslim etti
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Mustafa Şentop, Ahmet Yener, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika YSK, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazbatasını TBMM Başkanı Şentop'a teslim etti - Son Dakika


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