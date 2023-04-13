YSK'dan onay geldi! İşte cumhurbaşkanlığı seçiminde kullanılacak oy pusulası - Son Dakika
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YSK'dan onay geldi! İşte cumhurbaşkanlığı seçiminde kullanılacak oy pusulası

13.04.2023 14:06

14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kala, kullanılacak oy pusulası Yüksek Seçim Kurulu tarafından onaylandı. AK Parti ve İYİ Partili YSK temsilcileri sosyal medya hesaplarından seçim pusulasının fotoğraflarını paylaşarak, "Türk demokrasisine hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine kısa bir süre kalırken, seçimlerde kullanılacak oy pusulaları da belli oldu.

İYİ PARTİ VE AK PARTİLİ YSK ÜYELERİ PAYLAŞTI

İYİ Parti YSK üyesi Tolga Öztürk ve AK Parti YSK üyesi Recep Özel, Twitter hesabından oy pusulalarını paylaştı.

Yüksek Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kullanılacak oy pusulasını onayladı

"SEÇİM PUSULALARI ONAYLANDI"

Öztürk, "Yüksek Seçim Kurulu heyeti tarafından Cumhurbaşkanı Seçimi pusulaları onaylandı. Vatana, millete, Türk demokrasisine hayırlı olsun" dedi.

"BASIM İŞLEMLERİ BAŞLATILIYOR"

Özel ise, "Cumhurbaşkanı Seçiminde kullanılacak oy pusulasının basım yerinde YSK üyelerimiz ve siyasi parti temsilcilerimizle birlikte hazır bulunduk, uygun olan oy pusulasının basım işlemleri başlatılması talimatı verilmiştir. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Yüksek Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kullanılacak oy pusulasını onayladı
Yüksek Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kullanılacak oy pusulasını onayladı
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Son Dakika Politika YSK'dan onay geldi! İşte cumhurbaşkanlığı seçiminde kullanılacak oy pusulası - Son Dakika


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SON DAKİKA: YSK'dan onay geldi! İşte cumhurbaşkanlığı seçiminde kullanılacak oy pusulası - Son Dakika
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