14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine kısa bir süre kalırken, seçimlerde kullanılacak oy pusulaları da belli oldu.
İYİ Parti YSK üyesi Tolga Öztürk ve AK Parti YSK üyesi Recep Özel, Twitter hesabından oy pusulalarını paylaştı.
Öztürk, "Yüksek Seçim Kurulu heyeti tarafından Cumhurbaşkanı Seçimi pusulaları onaylandı. Vatana, millete, Türk demokrasisine hayırlı olsun" dedi.
Özel ise, "Cumhurbaşkanı Seçiminde kullanılacak oy pusulasının basım yerinde YSK üyelerimiz ve siyasi parti temsilcilerimizle birlikte hazır bulunduk, uygun olan oy pusulasının basım işlemleri başlatılması talimatı verilmiştir. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › YSK'dan onay geldi! İşte cumhurbaşkanlığı seçiminde kullanılacak oy pusulası - Son Dakika