YSK, illerin çıkaracağı milletvekili sayısını belirledi

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), 2025 yılı nüfus verilerine göre illerin çıkaracağı milletvekili sayısı ve seçim çevrelerini yeniden belirlenmesine ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

SEÇİM ÇEVRELERİNİN ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYILARI

Karara göre, toplam 600 milletvekilinden her il için 1 milletvekili garantisi verildi. Kalan milletvekillikleri ise nüfusa göre iller arasında dağıtıldı. Çok sayıda milletvekili çıkaran illerde birden fazla seçim çevresi oluşturuldu.

Yapılan hesaplama sonucunda milletvekili sayısı 18'e kadar olan illerin tek seçim çevresi sayıldığı belirtilerek 18'den fazla milletvekili sayısına sahip olan 4 il için çevre düzenlemesine gidildiği aktarıldı. 19-35 arası milletvekili çıkaran illerde 2, 36 ve üzeri milletvekili çıkaran illerin ise 3 seçim çevresine bölündüğü ifade edildi. Bu hesaplamaya göre, Bursa'dan çıkan 21 milletvekili ve İzmir'den çıkan 28 milletvekili için 2 seçim çevresi, Ankara'dan çıkan 37 milletvekili ve İstanbul'dan çıkan 96 milletvekili için 3 seçim çevresi oluşturuldu.

ANTALYA'NIN MİLLETVEKİLİ SAYISI ARTTI, KARABÜK'ÜN DÜŞTÜ

Bir önceki karara kıyasla Antalya'nın çıkaracağı milletvekili sayısı 17'den 18'e yükselirken, Karabük'ün çıkaracağı milletvekili sayı üçten ikiye düştü. İstanbul'un Anadolu yakasını kapsayan 1'inci Bölgeden çıkacak milletvekili sayısı bir artarak 34'ten 35'e yükselirken, İstanbul'da 2'nci Bölgenin çıkaracağı milletvekili sayısı 26'dan 25'e düştü. Ayrıca Ankara 2'nci bölgede bulunan Güdül ilçesi de Ankara 3'üncü bölgeye kaydırıldı.

Diğer illerin çıkaracağı milletvekilleri sayıları şöyle:

Adana 15, Adıyaman 5, Afyonkarahisar 6, Ağrı 4, Amasya 3, Antalya 18, Artvin 2, Aydın 8, Balıkesir 9, Bilecik 2, Bingöl 3, Bitlis 3, Bolu 3, Burdur 3, Çanakkale 4, Çankırı 2, Çorum 4, Denizli 7, Diyarbakır 12, Edirne 4, Elazığ 5, Erzincan 2, Erzurum 5, Eskişehir 7, Gaziantep 14, Giresun 4, Gümüşhane 2, Hakkari 3, Hatay 10, Isparta 4, Mersin 13, Kars 3, Kastamonu 3, Kayseri 10, Kırklareli 3, Kırşehir 2, Kocaeli 14, Konya 15, Kütahya 4, Malatya 6, Manisa 10, Kahramanmaraş 8, Mardin 6, Muğla 8, Muş 3, Nevşehir 3, Niğde 3, Ordu 6, Rize 3, Sakarya 8, Samsun 9, Siirt 3, Sinop 2, Sivas 5, Tekirdağ 8, Tokat 5, Trabzon 6, Tunceli 2, Şanlıurfa 15, Uşak 3, Van 8, Yozgat 3, Zonguldak 5, Aksaray 4, Bayburt 1, Karaman 3, Kırıkkale 3, Batman 5, Şırnak 4, Bartın 2, Ardahan 2, Iğdır 2, Yalova 3, Karabük 2, Kilis 2, Osmaniye 4, Düzce 3.

Kararda, YSK tarafından seçim çevrelerini belirlerken nüfus dengesi, ilçelerin idari bütünlüğü, coğrafi yakınlık ve ulaşım imkanlarının dikkate alındığı kaydedildi.

Öte yandan, Ankara'nın Güdül ilçesi 2 numaralı seçim çevresinden 3 numaralı seçim çevresine alındı. Komisyon raporunda YSK'nın bu kararının seçim işlemlerinin daha sağlıklı yürütülmesi için alındığı vurgulandı.