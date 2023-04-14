Oy kullanacaklar dikkat! YSK'dan pusulalarla ilgili 6 önemli uyarı - Son Dakika
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Oy kullanacaklar dikkat! YSK'dan pusulalarla ilgili 6 önemli uyarı

14.04.2023 14:25

Yüksek Seçim Kurulu, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimde oyların hangi hallerde geçersiz sayılacağına ilişkin seçmenlere dikkat çeken uyarılarda bulundu. 6 maddelik uyarı listesinde; mührün basılmaması, birden fazla noktanın işaretlenmesi, oy pusulasının yırtılması, pusulanın üzerinde bir lekenin bulunması, karalama yapılması ve zarfın içerisinden herhangi bir maddenin çıkması var.

YSK 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin seçmenleri "Nerede ve nasıl oy kullanacağım?", "Görme engelli seçmenler için oy kullanma şablonu", "Oyları geçersiz kılan haller", "Seçim güvenilirliği ve şeffaflık", "Seçim sonuçlarının ilanı" başlıkları ile yayınladığı videolarla uyardı.

Oyları geçersiz kılan haller başlıklı videoda;

  1. "Evet", "tercih" mührünün basılmaması,
  2. Birden fazla ittifaka, siyasi partiye veya adaya oy basılması,
  3. Oy pusulasının bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması,
  4. Oy pusulasının üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaret, imza kaşesi veya parmak izi basılması,
  5. Oy pusulasının belirgin bir şekilde özel olarak karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi,
  6. Zarftan işaret anlamı taşıyan herhangi bir madde çıkması halinde oyun geçersiz sayılacağı belirtildi.

TUTNAK HERKESİN GÖRECEĞİ ŞEKİLDE ASILACAK

"Seçim güvenilirliği ve şeffaflık" başlıklı videoda; oyların kullanılması, sayılması ve tutanağa geçirilmesinde 7 kişilik sandık kurulunun 5 üyesinin, o ilçede en çok oy alan siyasi partiler tarafından belirlendiği, sandık kurulu tarafından tutanak altına alındığı belirtildi. Tutanağın bir örneğinin de siyasi partilere verildiği vurgulandı. Tutanağın hemen orada vatandaşların göreceği şekilde asıldığı belirtildi. Oyların Seçim Bilişim Sistemi'ne (SEÇSİS) girilmesi ve birleştirilmesinin de ilçe seçim kurullarında siyasi parti temsilcileri huzurunda gerçekleştiği kaydedildi. SEÇSİS'e girilen bu verilerin YSK'ya ulaştığı, eş zamanlı olarak seçime katılan siyasi partilerle paylaşıldığı kaydedildi.

SEÇİM SONUÇLARI NASIL İLAN EDİLECEK?

"Seçim sonuçlarının ilanı" başlıklı videoda; sandık kurulunca düzenlenen imzalı ve mühürlü sandık sonuç tutanağının bir suretinin sandığın kurulduğu yere asıldığı, birer suretinin de sandık kurulunda görev yapan siyasi parti üyeleri ve müşahitlere verildiği kaydedildi. Sandık sonu tutanakların düzenlenmesinden sonra ilçe ve il birleştirme tutanaklarının siyasi parti temsilcilerinin huzurunda düzenlendiği ve eş zamanlı olarak siyasi partiler ile paylaşıldığı vurgulandı. Seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra tüm sandık sonuçlarının ve ıslak imza tutanaklarının YSK'nın internet adresinden vatandaşların erişimine açıldığı vurgulandı.

Kaynak: DHA
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