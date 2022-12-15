Bütçe görüşmelerinde İmamoğlu gerginliği AK Partili ve CHP'liler tartıştı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezası alması, Meclis'te devam eden bütçe görüşmelerinde tartışmalara sebep oldu. Meclis Genel Kurulu'nda AK Partili ve CHP'li vekil sözlü olarak tartıştı.

"BU KARARIN ORTAKLARINI BİLİYORUZ"

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, "Biz bu kararın ortaklarını biliyoruz. Talimatın nereden verildiğini biliyoruz. O kararı veren, hükmü veren hakim olmadığını biliyoruz" sözleri ile İmamoğlu'nun aldığı cezaya tepki gösterdi.

AK PARTİ TEPKİ GÖSTERDİ

Mustafa Emin Akbaşoğlu ise Tezcan'ın bu sözlerine karşılık, "Bağımsız mahkemenin kararını yürütme organına yamamaya çalışmak acziyettir. Bu kabul edilemez. Bunu reddediyoruz" açıklamaları ile karşılık verdi.

BOZDAĞ: YARGILAMA DEVAM EDİYOR

Öte yandan Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu vurgulayan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Yargı yetkisi, Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemeler tarafından kullanılır. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz" diye konuştu.